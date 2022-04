Już ponad milion uchodźców z Ukrainy otrzymało PESEL

fot. Michał Dubiel / / Reuters

Ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy otrzymało numer PESEL - podał w poniedziałek na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy Paweł Szefernaker.

"Dziś przekroczyliśmy liczbę 1 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy otrzymali nr PESEL" - podał.

Zaznaczył we wpisie, że 47,9 proc. to dzieci i młodzież do 18 lat, a 44,9 proc. kobiety w wieku 18-65 lat.

3,8 proc. stanowią mężczyźni w wieku 18-65 lat, a kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia - 3,4 proc. wśród wszystkich do tej pory zarejestrowanych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Od dwóch miesięcy trwa agresja Rosji na Ukrainę. Od 24 lutego polską granicę z Ukrainą przekroczyło 2 mln 944 tys. uchodźców wojennych, a wyjechało z Polski do Ukrainy 860 tys. osób.

autor: Aleksander Główczewski