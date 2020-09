Już ponad 33 mln 260 tys. przypadków koronawirusa na świecie

Termowizja może ułatwić zdalną kontrolę epidemiczną

Nad systemem wykorzystującym m.in. kamerę termowizyjną do monitorowania miejsc publicznych i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą, pracują naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z medykami. Ma on pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się m.in. koronawirusa.