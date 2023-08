Już nie ogłoszenie na Facebooku. Teraz tak szuka się zaginionych zwierząt

Wielu ludzi ma pod swoim dachem różne zwierzęta, ale czasem zdarza się, że przez moment nieuwagi lub niefortunne zrządzenie losu dochodzi do ucieczki pupila. Choć w głowie pojawiają się wtedy od razu czarne myśli, to nie ma co załamywać rąk, ponieważ rozwój technologiczny wyciąga do nas pomocną dłoń i może być kluczem do powrotu zwierzaka do stęsknionego właściciela.

fot. MVolodymyr / / Shutterstock

Aplikacja Znajda.org służy do tego, aby móc szybko i sprawnie odnaleźć zagubionego zwierzaka. Polega to na tym, że użytkownicy, widząc zwierzę bez właściciela, mogą zrobić mu zdjęcie i zamieścić w aplikacji ogłoszenie za pomocą smartfona.

Z kolei właściciel zguby jest w stanie wybrać interesujący go obszar i wtedy bez przeszukiwania całego internetu każde odnalezione zwierzę z tego regionu pojawi się w jego aplikacji, co zwiększa szansę na szczęśliwy koniec tej historii. Warto dodać, że usługa jest darmowa. Ogłoszenia można przeglądać również na stronie internetowej, ale zgłoszeń dokonuje się tylko poprzez aplikację w telefonie.

Jak powstała ta aplikacja?

Lata temu czwórka przyjaciół wzięła udział w zawodach dla programistów. Stworzyli aplikację do zgłaszania bezdomnych zwierząt i zajęli drugie miejsce w tym konkursie. Twórca aplikacji, Dawid Ryczko, postanowił zrezygnować z dotychczasowej pracy i poświęcić się tej idei.

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Funduszy Europejskich, ponieważ właściciel Znajda.org otrzymał 407,5 tys. zł dofinansowania z programu Polska Cyfrowa i zrealizował projekt „Opracowanie i wdrożenie aplikacji wspierającej e-administrację w walce z bezdomnością zwierząt”.

“Po konkursie próbowaliśmy ten pomysł zrealizować, ale brakowało nam pieniędzy. Moi koledzy mieli dobrą pracę i nie za bardzo chcieli się angażować. Stwierdziłem więc, że sam się tym zajmę. Tak powstała Znajda.org” - powiedział Dawid Ryczko w wywiadzie dla czerwcowego wydania Biuletynu Funduszy Europejskich.

Całe to przedsięwzięcie było kosztowne, ponieważ trzeba było zapłacić za serwery, usługi prawników, reklamę i promocję, a także za przystosowanie aplikacji do osób słabowidzących i dopiero po tym Znajda.org uzyskała obecny kształt.

Dotacja dla aplikacji pochodziła z programu Polska Cyfrowa z puli przeznaczonej na wykorzystanie zdigitalizowanych/cyfrowych danych administracji publicznej i e-usług publicznych.

PB

fot. Materiał Partnera /