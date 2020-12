Już blisko pół miliona Ukraińców obsługują banki w Polsce

fot. Pammy Studio / Shutterstock

Banki obsługują coraz więcej klientów z zagranicy. Z danych, które zebrał Bankier.pl po III kwartale 2020 r. wynika, że obcokrajowców w bankach może być już powyżej miliona. Najliczniejszą grupę stanowią klienci z Ukrainy - jest ich już ponad 470 tys.

Pandemia Covid-19 nie sprzyjała ruchom migracyjnym. Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2020 r. (najnowsze dostępne dane) liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 28,9 mln, z tego 57,8 proc. stanowili cudzoziemcy (nierezydenci) i 42,2 proc. mieszkańcy Polski (rezydenci). Ruch graniczny (z Polski do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 50,9 mln przekroczeń (tj. o 63,8 proc.).

Urząd ds. Cudzoziemców podał z kolei, że liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta wzrosła o prawie 27 tys. obcokrajowców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy i osoby młode, poniżej 35. roku życia.

Z 450 tys. cudzoziemców posiadających obecnie ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy – 237 tys. osób, Białorusi – 28 tys., Niemiec – 20,9 tys., Rosji – 12,8 tys., Wietnamu – 11,5 tys., Indii – 10,2 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 7,9 tys., Gruzji – 7,1 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,3 tys.

Milion klientów z zagranicy w bankach

Wraz ze wzrostem liczby zagranicznych gości, rośnie liczba klientów obcej narodowości w bankach. Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl po III kwartale 2020 r., 8 ankietowanych banków obsługiwało już 977 tys. klientów zagranicznej narodowości. Dane do raportu podało nam część banków, więc nie jest to kompletny obraz rynku. Na bazie dostępnych informacji można jednak szacować, że obcokrajowców w bankach może być już powyżej miliona.

Liczba klientów z zagranicy, którą obsługują banki może być wyższa niż liczba obcokrajowców z ważnymi dokumentami pobytowymi z kilku względów. Przede wszystkim część klientów może się dublować między bankami, a każdy z banków liczy go jako swojego. Dodatkowo z oferty bankowej mogą korzystać także nierezydenci.

Liczba obcokrajowców wśród klientów banku Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r Santander Bank Polska 253 208 237 593 208 619 15 615 44 589 PKO Bank Polski 240 300 228 200 200 700 12 100 39 600 BNP Paribas 227 943 197 449 169 121 30 494 58 822 Bank Pekao 160 963 177 120 163707 -16 157 -2 744 Alior Bank 44 379 42 381 37 876 1 998 6 503 Santander Consumer Bank 20 129 12 596 bd. 7 533 bd. Credit Agricole 16 062 14 807 11 940 1 255 4 122 Bank Pocztowy 14 753 14 579 13 400 174 1 353 RAZEM 977 737 924 725 805 363 53 012 172 374 Źródło: PRNews.pl

Liczba kont osobistych dla obcokrajowców Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r Santander Bank Polska 243 004 234 122 204 979 8 882 38 025 PKO Bank Polski 232 000 220 700 193 200 11 300 38 800 BNP Paribas 166 017 167 637 145 152 -1 620 20 865 Bank Pekao 160 963 177 120 163 707 -16 157 -2 744 Alior Bank 35 205 106 803 33 304 -71 598 1 901 Bank Pocztowy 13 341 11 815 12 125 1 526 1 216 Credit Agricole 8 714 8 042 11 940 672 -3 226 RAZEM 859 244 926 239 764 407 -66 995 94 837 Źródło: PRNews.pl

Najwięcej klientów zagranicznej narodowości obsługuje Santander Bank Polska – ma ich ponad 253 tys. Niewiele mniej, bo 240 tys. ma PKO BP. Na trzecim miejscu jest BNP Paribas z liczbą 228 tys. obsługiwanych obcokrajowców.

Najwięcej w bankach jest Ukraińców

Najliczniejszą grupę klientów zagranicznych stanowią obywatele Ukrainy. W ankietowanych bankach jest ich już 470 tys. – o 75 tys. więcej niż rok wcześniej. Pandemia nie zachwiała widocznym trendem – Ukraińców w bankach cały czas przybywa. Najwięcej osób tej narodowości obsługuje BNP Paribas – 161 tys., a drugim miejscu jest Santander – 158 tys., a na kolejnym Pekao – 95 tys. Każdy bank zwiększył liczbę obsługiwanych klientów z Ukrainy.

– Ten fragment rynku uległ w ostatnich dwóch latach dynamicznej zmianie – mówi Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl, autorka emigracyjnych projektów "Tam mieszkam" i "Zawróceni". – Kiedy w 2016 roku po raz pierwszy pytaliśmy bankowców, czy dostrzegają nowe zjawisko i przybierającą na sile grupę klientów, zbywano nas ze sceptycyzmem w głowie. Dziś mówimy o 0,5 mln klientów z obywatelstwem zza wschodniej granicy w bankach nad Wisłą, będąc po wielu działaniach marketingowych skierowanych ściśle do grupy obywateli Ukrainy. To, co uchodziło za egzotykę, stało się standardem – dodaje.

Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r BNP Paribas 161 151 147 185 137 127 13 966 24 024 Santander Bank Polska 157 994 146 174 127 181 11 820 30 813 Bank Pekao 95 657 106 803 97 859 -11 146 -2 202 Alior Bank 20 346 18 934 15 506 1 412 4 840 Santander Consumer Bank 13 740 8 766 bd. 4 974 bd. Credit Agricole 11 651 9 200 7 329 2 451 4 322 Bank Pocztowy 10 105 11 540 10 680 -1 435 -575 RAZEM 470 644 448 602 395 682 22 042 74 962 Źródło: PRNews.pl

Nie w każdym banku imigrant będzie mógł otworzyć konto, jeśli nie postara się o status rezydenta. Niektóre instytucje dopuszczą możliwość okazania paszportu zagranicznego, ale będzie się to wiązało w przedłożeniem także karty pobytu lub innego dokumentu poświadczającego legalność pobytu na terenie Polski. Więcej o formalnościach związanych z zakładaniem rachunków w bankach pisaliśmy w artykule "Konta dla obcokrajowców - jakich dokumentów wymagają banki?".