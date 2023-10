Już 62 proc. transakcji w sklepach realizowanych jest bezgotówkowo

POLSKI ŁAD Ustawa dot. ograniczeń w płatnościach gotówką trafi do prezydenta Ustawa uchylająca ograniczenia w płatnościach gotówką, dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców, które miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r., trafi do prezydenta. Senatorowie nie wprowadzili w piątek do niej poprawek.