Józef Wancer zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas BP

Józef Wancer złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska z dniem 30 czerwca 2021 roku - poinformował bank w komunikacie. Przyczyną rezygnacji jest zamiar ograniczenia aktywności zawodowej.

Józef Wancer jest związany z BNP Paribas Bank Polska od września 2013 r., kiedy objął funkcję prezesa Banku BGŻ, należącego wówczas do holenderskiego Rabobanku. Wancer kierował bankiem do końca sierpnia 2015 r., we wrześniu 2015 r. objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

Z informacji BNP Paribas Bank Polska wynika, że Józef Wancer nadal będzie współpracował z bankiem w roli doradczej i mentoringowej. (PAP Biznes)

