Jordania uruchomiła most powietrzny dla Strefy Gazy? Lotnictwo dokonało zrzutu, ale to kropla w morzu potrzeb

"Pilny" zrzut pomocy medycznej dla Strefy Gazy zawierał leki i materiały medyczne. Jordańskie lotnictwo miało go zrzucić w rejonie jordańskiego szpitala polowego w Gazie. Król Jordanii Abdullah II poinformował o tym w niedzielę na platformie X (dawny Twitter). Jak donoszą izraelskie media, był on skoordynowany z Tel Avivem. W Strefie Gazy trwa także blokada telekomunikacyjna - informują w poniedziałek rano stacje BBC i CNN.

fot. Adel Al Hwajre / / Zuma Press / Forum

"Pomoc dla naszych braci i sióstr, rannych podczas wojny w Gazie, jest naszym obowiązkiem. Zawsze będziemy tam dla naszych palestyńskich braci" - napisał jordański monarcha.

Izraelski portal Walla, powołując się na wyższego rangą przedstawiciela Izraela, zauważa, że zrzut pomocy medycznej nastąpił po wizycie sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Ammanie, gdzie przeprowadził on w sobotę rozmowy z przedstawicielami kilku państw arabskich. Stany Zjednoczone nie komentowały zrzutu.

Izrael domaga się kontroli wszelkiej pomocy docierającej do Gazy przez przejście graniczne z Egiptem w Rafah, uzasadniając to obawą, że może być w ten sposób szmuglowana broń i sprzęt wojskowy dla Hamasu. Jest to jedyna droga, którą może docierać pomoc dla mieszkańców Gazy bowiem pozostałe przejścia są zablokowane przez wojsko izraelskie.

ONZ: 88 pracowników ONZ-towskiej agencji UNRWA zginęło w Strefie Gazy 88 etatowych pracowników ONZ-towskiej Agencji ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) zginęło od 7 października, czyli od początku działań wojennych w Strefie Gazy - głosi opublikowane w niedzielę wspólne oświadczenie największych agencji ONZ. W oświadczeniu podkreślono, że "jest to największa, kiedykolwiek zarejestrowana, liczba ofiar śmiertelnych wśród personelu ONZ w pojedynczym konflikcie". Wyrażono oburzenie z powodu wysokiej liczby ofiar wśród ludności cywilnej w Gazie i wezwano do "natychmiastowego humanitarnego przerwania ognia". Zażądano też zwolnienia przez Hamas wszystkich zakładników uprowadzonych z Izraela. "To już trwa 30 dni. Wystarczy znaczy wystarczy. To musi się skończyć teraz" - podkreślono w oświadczeniu.

Trwa trzecia blokada telekomunikacyjna Strefy Gazy od rozpoczęcia wojny

O tym, że w Strefie Gazy przestała funkcjonować sieć telefoniczna i internet powiadomiła w niedzielę wieczorem firma Paltel, główny dostawca usług telekomunikacyjnych na tym obszarze. Oznajmiła ona, że łączność została odcięta przez stronę izraelską.

Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, że stracił kontakt ze swymi pracownikami. Organizacja oznajmiła, że jest to trzecie z rzędu całkowite odcięcie łączności w Strefie Gazy.

Doniesienia o braku łączności zbiegły się z nasileniem izraelskich ostrzałów Strefy Gazy w niedzielę wieczorem. Izraelskie oddziały lądowe okrążyły miasto Gaza, faktycznie przecinając na pół terytorium Strefy Gazy.

Rzecznik armii izraelskiej Daniel Hagari powiedział, że siły zbrojne atakują z powietrza, ziemi i morza, aby stworzyć "nacisk, który doprowadzi do upadku Hamasu".

awl/ adj/ jm/