Wyprzedaż produktów o 50 procent. Jokr wychodzi z Polski

/ materiały prasowe

Jokr wychodzi z polskiego rynku i wyprzedaje swoje produkty za połowę ceny - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl. Amerykańska firma zajmująca się szybkimi dostawami zakupów do domu chce skupić się na rynkach w USA i krajów Ameryki Południowej.



Jesienią 2021 r. rynek q-commerce w Polsce poszerzył się znacznie za sprawą pojawienia się kilku dużych graczy. Usługę szybkich dostaw zakupów zrobionych przez internet swoim klientom zaoferowała Żabka, Biedronka, Bolt, Wolt oraz aplikacja Lisek, będąca polskim start-upem. Jak dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl, po roku z tego grona wypada firma Jokr.



Z tej okazji produkty ze sklepów Jokr zostały przecenione o 50 proc. przy zakupach za minimum 100 zł. Rabatem nie został objęty jedynie alkohol. Firma zajmująca się na co dzień dostawami zakupów do domu, postanowiła na koniec umożliwić ich odebranie w swoich dark store’ach. Tych powstało do tej pory 16 i znajdują się one w Warszawie.



Amerykańska firma jako powód wyjścia z Polski i wskazuję chęć ekspansji na rodzimym rynku oraz na rynkach krajów Ameryki Łacińskiej. Informacje potwierdził przedstawiciel Jokr Polska



- Firma rozważała sprzedaż Jokr Polska, lecz aktualne uwarunkowania geopolityczne oraz niepewna sytuacja ekonomiczna w Europie Środkowej i Wschodniej uniemożliwiły finalizację takiej transakcji. O terminie zamknięcia operacji będziemy informować klientów Jokr w najbliższych dniach - powiedział Michał Kwietniwski z Jokr Polska, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl.



AB