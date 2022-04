Johnson i jego "ekipa" ukarani mandatami za imprezy na Downing Street

fot. HENRY NICHOLLS / /

Co najmniej 30 kolejnych mandatów zostanie nałożonych w ramach śledztwa dotyczącego nieformalnych spotkań towarzyskich na Downing Street oraz w innych budynkach brytyjskiego rządu w czasie restrykcji covidowych - podano we wtorek.

Policja metropolitalna poinformowała, że do wtorku skierowała ponad 50 wniosków do biura rejestrów karnych, które jest odpowiedzialne za wystawianie mandatów, w związku z naruszeniem restrykcji mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponieważ w marcu wystawiono 20 mandatów, wynika z tego, że w drugiej turze będzie ich ponad 30. Policja dodała, że dochodzenie trwa dalej i możliwe są dalsze mandaty.

Tak jak w przypadku pierwszych mandatów, policja nie ujawni, kto został ukarany ani za udział w jakich wydarzeniach są one nałożone, ale biuro premiera już wcześniej obiecało, że jeśli dostaną je Boris Johnson, minister finansów Rishi Sunak bądź szef służby cywilnej Simon Case, to ten fakt zostanie podany do publicznej wiadomości. Na razie nie ma jednak żadnych komunikatów, by którykolwiek z nich został ukarany.

Dochodzenie prowadzone przez policję obejmuje 12 wydarzeń, które miały miejsce wiosną i późną jesienią 2020 roku oraz wiosną 2021 roku, przy czym w co najmniej trzech Johnson brał udział. Ujawniane przez prasę od połowy listopada zeszłego roku przecieki z tych wydarzeń zachwiały pozycją brytyjskiego premiera, bo jego ustąpienia domagała się nawet część posłów z jego własnej Partii Konserwatywnej. Jednak rosyjska inwazja na Ukrainę i aktywna rola jaką Johnson odgrywa w pomocy dla Kijowa zupełnie zmieniły dynamikę polityczną i temat imprez zdecydowanie stracił na znaczeniu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ ap/