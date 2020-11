Johnson: Restrykcje regionalne po lockdownie wygasną 3 lutego

fot. Andrew Parsons / ZUMA Press

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił posłów ze swojej Partii Konserwatywnej, że wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa restrykcje regionalne, które będą obowiązywać w Anglii po zakończeniu w środę lockdownu, mają termin wygaśnięcia w dniu 3 lutego.

"Restrykcje mają termin wygaśnięcia 3 lutego. Po czwartym dwutygodniowym przeglądzie (27 stycznia) w parlamencie odbędzie się kolejne głosowanie w sprawie trzystopniowych restrykcji, które zdecyduje o tym, czy środki pozostaną w mocy do końca marca" - napisał Johnson w liście do posłów konserwatywnych, mającym na celu zapobieżenie ich rebelii.

Część posłów konserwatywnych otwarcie wyraża niezadowolenie z restrykcji, które ich zdaniem są nadmierne, i podczas wtorkowego głosowania w Izbie Gmin w sprawie ich wejścia w życie może opowiedzieć się przeciwko ich wprowadzeniu. W nieformalnej grupie przeciwników restrykcji, która zawiązała się w klubie poselskim konserwatystów, jest około 60 deputowanych, czyli jedna szósta wszystkich, co powoduje, że rząd może być uzależniony od poparcia opozycyjnej Partii Pracy.

Johnson zapewnił też, że poziomy restrykcji, na których znajdują się poszczególne obszary kraju, będą poddawane przeglądowi co dwa tygodnie, a pierwszy z nich odbędzie się 16 grudnia i ewentualne zmiany wejdą w życie 19 grudnia. Zapowiedział też, że rząd opublikuje kryteria, które muszą być spełnione, aby na danym obszarze można było obniżyć poziom restrykcji.

Z kolei w artykule opublikowanym w niedzielę w "Mail on Sunday" Johnson ostrzegł przed katastrofalnymi konsekwencjami dla publicznej służby zdrowia NHS, jeśli regionalne restrykcje nie zostaną wprowadzone. "Jesteśmy tak blisko końca naszego uwięzienia (tj. lockdownu - PAP). Widzimy przed sobą słoneczne pastwiska. Ale jeśli teraz spróbujemy przeskoczyć przez ogrodzenie, po prostu zaczepimy się o ostatni drut kolczasty, co będzie miało katastrofalne skutki dla NHS" - napisał Johnson.

"Wykonajmy więc tę pracę poprawnie. Pracujmy razem, a dzięki restrykcjom regionalnym, testom i szczepionkom sprawmy, że rok 2021 będzie tym, w którym pokonamy Covid-19, odzyskamy kontrolę nad naszym życiem i odzyskamy wszystko to, co kochamy" - wezwał brytyjski premier.

Zgodnie z rządowym planem od środy nastąpi powrót do trzystopniowej skali restrykcji regionalnych, ale w porównaniu z sytuacją sprzed lockdownu zaostrzone zostały ograniczenia na poziomie 2 i 3, a ponadto znacznie więcej obszarów znalazło się na wyższych poziomach niż wcześniej. Na obszarach na poziomie 1 mieszka zaledwie ok. 1,5 proc. ludności Anglii, co oznacza, że pozostałe 98,5 proc. nadal dotyczyć będzie m.in. zakaz spotkań w zamkniętych pomieszczeniach z członkami innych gospodarstw domowych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

