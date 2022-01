Johnson: Najbliższe tygodnie będą trudne, ale możemy opanować omikron bez lockdownu

Francja bije rekordy zakażeń. Spodziewane 300 tys. przypadków dziennie

We Francji liczba dobowych zakażeń koronawirusem z ostatniej doby może we wtorek zbliżyć się do 300 tys. - ostrzegł minister zdrowia Olivier Veran. Byłaby to najwyższa w tym kraju liczba infekcji od wybuchu pandemii. Przez ostatni tydzień każdego dnia wykrywano we Francji średnio 162 tys. zakażeń.