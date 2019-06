Johnson Matthey wyda w Koninie 1 mld zł na zakład materiałów do baterii dla aut elektrycznych

Brytyjska firma Johnson Matthey zbuduje w Koninie zakład wytwarzający zaawansowane materiały do baterii dla aut elektrycznych; deklarowana wartość nakładów inwestycyjnych to niemal 1 mld zł - poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Dodano, że powstanie ponad 200 miejsc pracy.

"Kolejna firma zdecydowała się rozwijać swój biznes w Polsce. To dobra wiadomość, która potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Dowodzi też, że zmiany, które wprowadzamy, aby ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w Polsce, są przez nich dobrze oceniane. W przypadku Johnson Matthey ta inwestycja cieszy nas również ze względu na zakres działalności – produkcję materiałów do baterii do samochodów elektrycznych. Chcemy, aby właśnie baterie i ich utylizacja były naszą polską specjalnością" – powiedziała w piątek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podczas II edycji Polsko-Brytyjskiego Forum Biznesu i Inwestycji w Warszawie. W imprezie uczestniczył też m.in. Graham Stuart, minister ds. inwestycji w brytyjskim Ministerstwie Handlu Międzynarodowego.

Jak podał resort, zadeklarowana wartość nakładów inwestycyjnych to niemal miliard złotych, a liczba nowych miejsc pracy, ponad 200.

Zdaniem Emilewicz, przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego zarówno Konina jak i jego okolic. "Tym samy powstanie ekosystem polskich poddostawców. Firma zobowiązała się też do współpracy z lokalnymi szkołami" – dodała szefowa MPiT.

Start fabryki baterii w Koninie przyspieszy rewolucję elektromobilności

Uruchomienie konińskiej fabryki wytwarzającej zaawansowane materiały do baterii dla aut elektrycznych przyspieszy rewolucję elektromobilności nie tylko w Polsce i Wielkiej Brytanii, ale również w całej Europie - mówił w piątek Graham Stuart, minister ds. inwestycji w brytyjskim Ministerstwie Handlu Międzynarodowego.

Brytyjski minister podkreślił, że Polska i Wielka Brytania mogą odegrać ważną rolę w walce ze zmianami klimatu poprzez rozwijanie rynku zielonej energii i dywersyfikację źródeł energii poprzez uniezależnianie się od rosyjskiej ropy i gazu. Zaznaczył, że walka ze zmianami klimatycznymi otwiera przed gospodarką obu krajów nowe możliwości. "Np. przestawianie się gospodarki na produkcję pojazdów zeroemisyjnych oznacza zmniejszanie bezrobocia i rozwój innowacyjności, a zatem tworzenie nowych miejsc pracy i nowe inwestycje" - mówił Stuart.

Podkreślił, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasze kraje pozostaną bliskimi partnerami handlowymi, pogłębiając współpracę w zakresie zielonych rozwiązań na rynku energii odnawialnej.

autor: Aneta Oksiuta, Magdalena Jarco