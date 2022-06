Johnny Depp kontra Amber Heard. "Proces dekady" nie tylko pod kątem kosztów

fot. MediaPunch/ TOM BRENNER / / Backgrid USA/ Reuters

Proces o zniesławienie, który wytoczył Johnny Depp swojej byłej żonie Amber Heard, żądając 50 mln dolarów, zakończył się wyrokiem skazującym. W międzyczasie aktorka złożyła kontrpozew na 100 mln dolarów. Przysięgli wrócili i ogłosili, że obydwoje są "odpowiedzialni za zniesławienie", ale ława przysięgłych przyznała byłemu piratowi 10 mln dolarów plus 5 mln odszkodowania, a partnerce Aquamana - 2 mln. To oznacza "zwycięstwo" Deppa.

Proces z Wirginii elektryzował inwestorów, prawników i miłośników popkultury przede wszystkim dlatego, że był transmitowany na żywo. Co dzień o godz. 15 czasu polskiego gromadził przed youtubowym streamingu "Law and Crime" kilkaset tysięcy widzów. Drugie tyle zapewne oglądało go na kanałach należących do prawników i ekspertów od mowy ciała. Nic dziwnego, przewijały się w nim nie tylko postacie świata show-biznesu, ale i Elon Musk.

W wyroku wyraźnie wspomniano, że Johnny Depp powinien otrzymać od Amber Heard 10 mln dolarów odszkodowania plus 5 mln za straty moralne, które z powodu ograniczenia zapisanego w prawie w Wirginii, gdzie toczył się proces, musi zostać zmniejszone do 350 tys. Łącznie na jego konto powinno trafić 10 mln 350 tys. dolarów. Z kolei Amber Heard otrzyma 2 mln dolarów.

Warto zaznaczyć, że proces dotyczył zniesławienia, a nie tego, kto jaką stosował w tym związku przemoc. To, że przysięgli przychylili się do wniosku Johnnego Deppa, oznacza, że ta opisywana w mediach przez aktorkę przemoc fizyczna i seksualna nie miała miejsca.

50 mln kontra 100 mln dolarów

Przypomnijmy. Depp pozwał byłą żonę za zniesławienie z powodu artykuły, który napisała dla "The Washington Post". Opisała w nim siebie jako osobę publiczną, która cierpi z powodu przemocy domowej [dokładne określenie, jakiego użyła to: "public figure representing domestic abuse"]. Chociaż aktor nie został wymieniony w nim z imienia i nazwiska, artykuł jasno sugerował, kto jest sprawcą owej przemocy. W konsekwencji ze współpracy z Deppem zaczęły się wycofywać kolejne firmy. Disney nie chciał już go w roli Jacka Sparrowa w kolejnej części "Piratów z Karaibów", a rola Grindelwalda pisana specjalnie "pod niego" w "Fantastycznych zwierzętach 3: Tajemnicach Dumbledore'a" przypadła Madasowi Mikkelsenowi. Z kontraktów reklamowych pozostał mu jedynie Dior. Gwiazdor domagał się od niej 50 mln dolarów.

W tym samym procesie aktorka złożyła kontrpozew, oskarżając Deppa o zniesławienie za słowa, które przedstawił w oświadczeniu aktora jego ówczesny adwokat. Był to artykuł w "Daily Mail", w którym to Amber Heard wezwała policję, a gdy ta na miejscu nie stwierdziła żadnych naruszeń, miała ze znajomym zdemolować mieszkanie, uzgodnić wspólną wersję wydarzeń i wezwać policję po raz drugi. Ponieważ nie znaleziono dowodów na takie działanie jej i jej znajomych, sąd przyznał jej w ramach odszkodowania 2 mln dolarów.

To bezprecedensowy proces nie tylko z uwagi na fakt upublicznienia rozpraw, ale i ze względu na wyrok. W amerykańskim systemie bardzo trudno udowodnić zniesławienie m.in. przez pierwszą poprawkę do konstytucji, która gwarantuje każdemu prawo do wyrażania własnych myśli i opinii. W tym przypadku ława przysięgłych była jednogłośna - każdy może mówić, co chce, ale jeśli powie się coś, co jest fałszem, a na dodatek szkodzi reputacji i powoduje szkody, trzeba za nie odpowiedzieć.

Proces Johnnego Deppa z "The Sun" W 2018 roku gwiazdor złożył w Wielkiej Brytanii pozew przeciwko News Group Newspapers, właściciela "The Sun". W jednym z artykułów nazwano go tam "żonobijcom". Proces ruszył w 2020 roku. Zarówno Heard, jak i Depp zeznawali w nim przez kilka dni. W listopadzie tego samego roku sąd orzekł, że 12 z 14 przypadków przemocy mogło mieć miejsce (bo była żona aktora tak twierdziła), a co za tym idzie, tabloid mógł go tak nazwać. Nie trzeba było więc w nim udowodnić samej przemocy, ale jedynie ją uprawdopodobnić.

Wygrani prawnicy za 8 mln dolarów

"Wartość" aktorki przed procesem wyceniano na około 10 mln dolarów (tyle zarobiła z wynagrodzeń i innych form wsparcia przez sześć lat między 2013 a 2019 rokiem). Jej najlepszy pod kątem zarobków rok to 2019, kiedy to na jej konto wpłynęły 3 mln dolarów. Później zaczęła się pandemia koronawirusa, która znacząco odbiła się na zarobkach show-biznesu. Teraz "wartość" Heard znacząco spadła, osiągając wynik na minusie (-8 mln dolarów).

Z kolei "akcje" Johnnego Deppa poszybowały w górę - obecnie jest wyceniany na 150 mln dolarów, a za udział w filmie może swobodnie żądać 20 mln dolarów wynagrodzenia (nie licząc tantiem). Nic dziwnego. Filmy z jego udziałem zarobiły łącznie 3,4 mld dolarów w samej Ameryce, a 8,7 mld dolarów na świecie. Średnia rocznych zarobków gwiazdora to około 100 mln dolarów, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych aktorów na świecie. Tak było do wspomnianego już artykułu w "The Washington Post". Czy teraz karta się odwórci? Zobaczymy. Aktor na razie nie chce wracać do branży filmowej, która - jak sam określa - tak łatwo z niego zrezygnowała.

Manny Arora z kancelarii Arora Law Trail Attorneys wyliczył dla amerykańskiego wydania "Newsweeka", że topowe kancelarie, a do takich należą zatrudnieni przez obydwie strony prawnicy, biorą średnio "600 dolarów za godzinę pracy". Depp ma ich 7, a do tego należy dodać ich koszty: podróży, ekipy wspierającej i samej pracy nie tylko przez 6-tygodniowy proces, lecz także 2 lata przygotowań do niego. Można więc lekką ręką określić, że Depp wydał co najmniej 5,5 mln dolarów. Heard wybrała mniejszą grupę prawników, bo trzech, którzy są ze stanu Wirginia, więc odpadły koszty dojazdów. U niej to około 3 mln dolarów.

Wizerunkowo na procesie zyskała kancelaria Brown Rudnick reprezentująca Deppa. Szczególnie w pamięci zapisali się: Camille Vasquez, specjalizująca się nie tylko w prawie, ale także profesjonalistka od kształtowania wizerunku, i Ben Chew (nie tylko za podjadanie cukierków). Teraz zapewne przybędzie im klientów. Może ich za to stracić kancelaria Wood Rogers, Attoneys at Law reprezentująca Heard. Jednak warto zwrócić uwagę, że np. Elaine Bredehoft ma sporo sukcesów w procesach dotyczących prawa pracy i prawa korporacyjnego, a także w sprawach dotyczących dyskryminacji rasowej czy płciowej oraz w negocjacjach przedsądowych. Poza tym elementem, który wpłynął na przebieg procesu po ich stronie, może być sama klientka.

"Płacenie za ekspertów nie jest niczym nowym. Opłaty lekarzy, psychologów czy ekonomistów wahają się w okolicach 5 tys. dolarów za dzień zeznań. Do tego trzeba doliczyć ich opracowane wcześniej oceny i raporty. Depp powołanym przez siebie specjalistom zapłacił około 300 tys. dolarów. Aktorka wydała około 200 tys. na ekspertów (jeden z nich, lekarz Richard Moore, który zeznawał ws. odciętego przez byłą żonę kawałka palca gwiazdora, przygarnął 1 tys. dolarów za godzinę pracy i 5 tys. dolarów za zeznania).

Elon Musk wyłożył kasę

Warto zaznaczyć, że w wyniku rozwodu z Johnnym Deppem Amber Heard otrzymała 7 mln dolarów w ramach ugody. Zobowiązała się przeznaczyć je na cele charytatywne, m.in. szpitale dziecięce. I choć w wielu wywiadach podkreślała, że przelew został zrobiony, to jak się okazało na procesie, był to blef. Rzeczywiście część kwoty na podane przez nią cele przelał, ale... Elon Musk, z którym wówczas była związana. Nie była to jedyna nieścisłość w jej zeznaniach. Stąd też wniosek, że jej wizerunek znacznie ucierpiał. Teraz liczba proponowanych jej ról może się znacząco zmniejszyć, chyba że producentom będzie zależało "na rozgłosie".

Przegranym wizerunkowo jest także Disney, który na pięcie odwrócił się od swojego czołowego aktora z "Piratów z Karaibów". Johnny Depp stworzył tę postać od zera, a co więcej - aktywnie uczestniczył w rozwoju postaci na etapie pisania scenariusza. Teraz bronią swojego stanowiska, upierając się, że nie zatrudnią gwiazdora przy szóstej części filmu. Sam Depp wcześniej odżegnywał się od tego pomysłu, dodając, że nawet za 300 mln dolarów i 100 alpak (tak, alpak), nie zagrałby już tej kultowej postaci.

Amber Heard stała się jedną z twarzy akcji "#metoo" ukazującej ofiary przemocy domowej. Wyrok, który zapadł za oceanem, może spowodować niestety, że te jeszcze dodatkowo ucierpią, każde bowiem oskarżenie o bicie, gwałt czy psychiczne znęcanie się będzie brane pod uwagę jako case Heard, która podobne oskarżenia rzucała w stronę byłego już męża. Jak się okazało, to raczej on powinien być twarzą akcji #metoo.

To jeszcze nie koniec

Johnny Depp zareagował krótkim oświadczeniem: "Ława przysięgłych oddała mi moje życie". Nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, ponieważ koncertuje w Wielkiej Brytanii (jego nieobecność nie była celowa - przysięgli dostali miesiąc na podjęcie decyzji i nikt nie spodziewał się tak szybkiego jej ogłoszenia. Mowy końcowe odbyły się bowiem w poprzedni piątek). "Od samego początku celem wszczęcia tej sprawy było ujawnienie prawdy, niezależnie od wyroku. Mówienie prawdy było czymś, co zawdzięczałem moim dzieciom i wszystkim, którzy mnie wytrwałe wspierają. Czuję spokój, wiedząc, że w końcu to osiągnąłem. Czas przewrócić stronę i spojrzeć w przyszłość".

Fragment oświadczenia Johnnego Deppa po wyroku w procesie o zniesławienie. (fot. Johnny Depp / Instagram)

W swoim komentarzu Heard wspomniała, że jest "załamana" wyrokiem. "Rozczarowania, które odczuwam, nie da się opisać słowami. Mnóstwo przedstawionych przeze mnie dowodów nie wystarczyło, by przeciwstawić się nieproporcjonalnej sile, wpływom i władzy mojego byłego męża". Aktorka już zapowiedziała odwołanie od wyroku.

Jednak w swoim oświadczeniu na Instagramie napisała jeszcze: "Jestem rozczarowana tym, ile krzywdy wyrządzi ten wyrok kobietom doświadczającym przemocy domowej. To upadek na dno. Cofa bowiem czas do okresu, w którym kobieta mogła być publicznie poniżana i zawstydzana. To także cios dla ofiar przemocy, których sytuacja nie będzie traktowana z należytą powagą".

Wspomina o przemocy domowej, ale dopiero co proces dowiódł, że akurat w jej przypadku do opisywanej przez nią zdarzeń nie dochodziło. Czy to oznacza, że prawnicy gwiazdora pozwą ponownie jego żonę o zniesławienie? Czas pokaże.



