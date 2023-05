Johnny Depp podpisał rekordowy kontrakt z Diorem. Taka kwota wcześniej nie padła

Dior właśnie podwoił wypłatę dla Johnny'ego Deppa. Był jedynym koncernem, który wspierał aktora nawet wtedy, gdy nad jego głową zebrały się burzowe chmury w związku z oskarżeniami jego byłej żony Amber Heard. Tą umową wyznaczył nowy rekord.

fot. Lorena Sopena / / Shutterstock

Trzyletnia umowa ma opiewać na kwotę ponad 20 mln dolarów - informuje Variety. Zarówno Dior, jak i biuro prasowe Johnny'ego Deppa, nie skomentowali tych doniesień.

Od 2015 roku gwiazda "Piratów z Karaibów" jest twarzą marki Dior Sauvage, której kampania "dzikiego rockmana" odpowiadała wizerunkowi aktora. Przypomnijmy, że opinia publiczna zaczęła wywierać presję na koncern, by zwolnić Deppa po tym, jak w 2020 roku sąd w Wielkiej Brytanii orzekł, że nie doszło do zniesławienia aktora, kiedy "The Sun" nazwał go "bokserem żony". I to właśnie pieniądze z tego kontraktu łatały finanse aktora, kiedy po kolei tracił zlecenia. Obraz aktora uległ poprawie w zeszłym roku, kiedy zwyciężył on w procesie o zniesławienie przeciwko Heard. Wówczas sprzedaż Diora Sauvage gwałtownie wzrosła. - Sam John Depp był "odpowiedzialny" za sukces tej wody kolońskiej - zaznaczał Bernard Arnault, dyrektor generalny macierzystej firmy Diora LVMH.

Średnio umowy reklamowe opiewają na od 2 do 4 mln dolarów rocznie. Więcej dostał m.in. Robert Pattinson za promocję Dior Homme (około 12 mln dolarów) i Brad Pitt za Chanel No. 5 (7 mln dolarów).

Być może ten lukratywny kontrakt utoruje Deppowi drogę do powrotu do filmów z największych wytwórni filmowych. 16 maja na Festiwalu Filmowym w Cannes będzie miała miejsce światowa premiera dramatu historycznego "Jeanne du Barry", w którym wcielił się w króla Ludwika XV.

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windosorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.