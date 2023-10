Joe Biden pojedzie do Izraela? "Decyzja w najbliższych dniach"

Prezydent USA Joe Biden rozważa udanie się z wizytą do Izraela - podała w niedzielę agencja AP, powołując się na źródła w prezydenckiej administracji. W poniedziałek do Tel Awiwu po raz kolejny przyleci sekretarz stanu USA Antony Blinken.

fot. LEAH MILLIS / / Reuters / Forum

Jak podała agencja AP, Biden miałby udać się do Izraela w geście solidarności "w nadchodzących dniach", lecz ostatecznie decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

W piątek w Izraelu był szef Pentagonu Lloyd Austin, zaś w poniedziałek ponownie przyleci tam szef dyplomacji USA Antony Blinken, zaledwie cztery dni po tym, jak spotkał się w Tel Awiwie z prezydentem i premierem kraju. Blinken ma za sobą intensywną serię spotkań z przywódcami Jordanii, Autonomii Palestyńskiej, ZEA, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Egiptu na temat konfliktu i sytuacji cywilów w Gazie.

"W każdym kraju, w którym byłem, jest determinacja, by ten konflikt się nie rozprzestrzenił. Oni używają własnych wpływów, własnych relacji, by zapewnić, że to się nie stanie" - powiedział w niedzielę w Kairze Blinken. Dodał, że w poniedziałek zamierza naradzić się z Izraelczykami na temat "kolejnych kroków".

Biden: Jeśli wstrzymamy pomoc dla Ukrainy, a Rosja wejdzie do Polski, będziemy na wojnie

Nie możemy pozwolić sobie na wstrzymanie pomocy dla Ukrainy, bo jeśli Rosja potem najedzie Polskę, znajdziemy się na wojnie - powiedział prezydent USA Joe Biden w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie w telewizji CBS. Stwierdził też, że choć Izrael musi "zabrać się za Hamas", to okupacja Strefy Gazy byłaby wielkim błędem.

"Wyobraźmy sobie, co się stanie. Powiedzmy, że wstrzymamy (pomoc), Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski, albo na Białoruś. Jesteśmy wtedy na wojnie. My, Stany Zjednoczone, na wojnie" - powiedział Biden podczas nagranego w piątek wywiadu dla programu "60 Minutes" w telewizji CBS. Uzasadniał w ten sposób konieczność dalszej pomocy Ukrainie w obliczu coraz większego oporu ze strony Kongresu.

"Czy słyszałeś kiedyś o ważnej wojnie w Europie, w którą nie zostaliśmy wciągnięci? Nie chcemy, żeby to się stało" - dodał.

Pytany, czy Ameryka jest w stanie pomagać zarówno Ukrainie, jak i Izraelowi, zachowując swoją gotowość bojową, Biden zapewnił z emfazą, że jest to możliwe.

"Jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na litość boską!" - podkreślił.

Większość rozmowy poświęcona była konfliktowi na Bliskim Wschodzie i zamachom Hamasu. Biden określił je jako "barbarzyństwo tak brzemienne w skutkach, jak Holokaust" i stwierdził, że Izrael musi "zabrać się" i całkowicie zniszczyć Hamas - "zgraję tchórzy, którzy chowają się za cywilami".

Podkreślił jednak po raz kolejny, jak ważne jest, by unikać ofiar cywilnych i że mieszkańcy Gazy nie mają nic wspólnego z Hamasem. Przestrzegł też Izrael przed próbą okupacji Gazy.

"Myślę, że to byłby wielki błąd" - powiedział. "Hamas i skrajne elementy Hamasu nie reprezentują wszystkich Palestyńczyków" - zaznaczył.

Pytany o potencjalne otwarcie drugiego frontu konfliktu przez libański Hezbollah na północy Izraela i wspierający go Iran, Biden powiedział, że ma do nich jedno przesłanie: "nie róbcie tego".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ kb/