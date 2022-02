Joe Biden ogłosił sankcje wobec spółki Nord Stream 2 AG i jej zarządu

Trump: Putin wykonał genialny ruch. To wspaniałe

Decyzja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o uznaniu "niepodległości" parapaństw w Donbasie była "genialna", a Putin jest "bardzo sprytny" - ocenił we wtorkowym wywiadzie były prezydent USA Donald Trump. Zapewnił jednocześnie, że gdyby on był u władzy, byłoby to "nie do pomyślenia".