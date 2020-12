Biden i Harris z nagrodą "Człowiek roku" tygodnika "Time"

"Człowiekiem roku" amerykańskiego tygodnika "Time" ogłoszeni zostali w czwartek zwycięzcy listopadowych wyborów prezydenckich w USA Joe Biden i Kamala Harris. Redakcja doceniła ich za "siłę empatii" w trakcie roku zdominowanego przez epidemię Covid-19.

Nazwiska tegorocznych triumfatorów głównej nagrody tygodnika "Time" ujawnił na okazjonalnym nagraniu amerykański muzyk rockowy Bruce Springsteen. "Kryzys zdrowotny przypadający raz na pokolenie wstrząsnął naszym życiem, pokazując także odporność ludzkiego ducha" - mówił artysta, podsumowując 2020 rok. W nagraniu wykorzystano ujęcie pustego w trakcie epidemii warszawskiego Placu Zamkowego oraz Krakowskiego Przedmieścia.

Redaktor naczelny czasopisma Edward Felsenthal uznał, że Biden i Harris otrzymali w tym roku nagrodę, gdyż "zmienili amerykańską historię, pokazując, że siła empatii jest większa niż furie podziałów". To właśnie pod hasłem walki z epidemią koronawirusa dwójka Demokratów zwyciężyła w amerykańskich wyborach prezydenckich 3 listopada. Ich podobizny znajdą się na słynnym okazjonalnym wydaniu "Time'a".

