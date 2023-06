Joanna Tyrowicz z RPP wskazuje preferowany poziom stóp procentowych

Preferowany poziom stóp to 7,75-8 proc., istnieje ryzyko oscylowania CPI wokół 8 proc., a przy obecnym poziomie stóp nie zejdzie ona do celu 2,5 proc. - powiedziała w wywiadzie dla "Parkietu" Joanna Tyrowicz z RPP.

"Moje głosowania oddają właśnie preferowany poziom stóp procentowych w Polsce: jest to ok. 7,75-8 proc. On jest ugruntowany w oczekiwaniach inflacyjnych, a nie w poziomie bieżącej inflacji" - powiedziała.

"Nadal istnieje wysokie ryzyko, że inflacja będzie oscylowała w okolicach 8 proc. i przy obecnym poziomie stóp nie zejdzie do celu inflacyjnego 2,5 proc." - dodała.

Tyrowicz uważa, że każda dyskusja o obniżkach stóp procentowych w tym momencie szkodzi wiarygodności polityki pieniężnej w Polsce oraz zmniejsza też skuteczność działań Rady Polityki Pieniężnej.

"Od wielu miesięcy Rada trzyma stopy na niezmienionym poziomie, w mojej ocenie zbyt niskim. Jakiekolwiek dyskusje na temat ich obniżki są przedwczesne i obniżają skuteczność transmisji polityki pieniężnej" - powiedziała.

"Obecna ścieżka inflacji w prognozach NBP pozostaje o około 0,9 pkt procentowego powyżej ścieżki centralnej z projekcji marcowej, więc naprawdę nie wiem skąd pomysł, że inflacja opada szybciej niż oczekiwano" - dodała. (PAP Biznes)

