„Jesteś poje..na”, „czy wy macie mózg?”. Inspekcja pracy u rzecznika przedsiębiorców

Dyrektor generalny w biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców miał w poniżający sposób traktować swoich podwładnych. Sprawę kontroluje właśnie Inspekcja Pracy.

fot. MJgraphics / / Shutterstock

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", Marek Woch, który w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP) pracuje od 2019 r., nie przebiera w słowach w kontakcie z podwładnymi. Z jego ust padają wulgaryzmy i słowa uznane za obraźliwe.

- To pierwsze miejsce, w którym ktoś mówił do mnie „będziesz tak k... robił, bo ja tak k... mówię”, „ja tu k... jestem dyrektorem” i tym podobne - mówi jeden z pracowników biura. - Przy rozmowach jeden na jeden „k...” to było co drugie słowo - wspomina inny.

- Wszyscy w napięciu czekają na to, w jakim humorze będzie dyrektor - opisuje codzienną atmosferę wśród pracowników biura RMŚP kolejna osoba. W chwilach „furii”, jak określa to jeden z pracowników, Woch „wpada w zupełne szaleństwo” i rzuca „stekiem przekleństw” - czytamy w "DGP".

Pracownicy opowiadają o podważaniu ich kompetencji, okazywaniu pogardy i drwinach. „Jesteś poje..na”, „czy wy macie mózg?”, „kilku przygłupów już stąd odeszło”, „pedał je..ny”, „debile”, „przygłupy”. Takie i wiele innych określeń miały padać z ust dyrektora.

Jak wskazuje "DGP", o swoich doświadczeniach opowiedziało gazecie siedem osób. Niektórzy wyczyny dyrektora nagrywali telefonami i przedstawili te nagrania. Na koniec 2021 r. w warszawskim biurze było zatrudnionych 38 osób.

Pracownicy zwracają też uwagę na częstą pracę w godzinach nadliczbowych. O ile kiedyś można było za nią odebrać dzień wolny, teraz nie są one w ogóle rejestrowane, a zdarza się, że pracownicy są zmuszeni zostawać w pracy do godz. 20 lub 21.

"Jak twierdzi osoba niezatrudniona już w biurze, niezależnie od tygodniowej czy dobowej normy czasu pracy, części pracowników wolno wyjść z biura dopiero wtedy, gdy dyrektor się na to zgodzi. Przed wyjściem takie osoby mają mieć każdorazowy obowiązek „odmeldowania się” dyrektorowi i powiedzenia mu „do widzenia”. Jeśli zwierzchnik jest zajęty, trzeba czekać. Czasem nawet godzinę i więcej" - czytamy w "DGP"

Obecnie w biurze trwa kontrola Inspekcji Pracy. Sam rzecznik Roman Abramowicz nie skomentował sprawy i odesłał do biura prasowego, ale według pracowników miał wiedzieć o "stylu pracy" swojego dyrektora. Dyrektor Woch zapewnił, że odniesie się do zarzutów pracowników, ale dotąd tego nie zrobił.