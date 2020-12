Jest życie poza galeriami. Analiza przychodów spółek za listopad

fot. Lukasz Dejnarowicz / FORUM

Kilka giełdowych spółek publikuje regularnie informacje o swoich miesięcznych przychodach. Jest to ciekawe źródło informacji o gospodarce, ponieważ są to spółki spore jak na polskie środowisko przedsiębiorstw. Od dziś będę tę analizę miesięcznych przychodów przeprowadzał regularnie.

Z najnowszych danych wynika, że poza galeriami handlowymi raczej nie było załamania aktywności konsumentów w listopadzie. To kolejny pakiet informacji pokazujący, że gospodarka adaptuje się do epidemii.

Analizie poddałem miesięczne przychody m.in. takich firm, jak: VRG (właściciel m.in. Vistuli), Wojas, Oponeo.pl, InterCars, Auto Partner, czy TIM. Liczba jest mała, ale łączne obroty tych firm przekraczają 12 mld zł, więc mogą one stanowić ciekawy wgląd w gospodarkę. Co ciekawe, przychody niektórych z tych firm są wysoko skorelowane z aktywnością gospodarczą. Na przykład, korelacja przychodów InterCars czy VRG ze sprzedażą detaliczną przekracza 70 proc. (wskaźnik korelacji pokazuje, czy wskaźniki ruszają się w tym samym stopniu w tych samych kierunkach – może mieścić się od -100 do 100 proc.).

W wynikach widać, że czynnikiem najmocniej zaburzającym aktywność w gospodarce było zamknięcie galerii handlowych. Z tego powodu przychody VRG spadły o 52 proc. rok do roku w listopadzie, choć jest to wciąż mniej niż na wiosnę (kiedy spadły o 65 proc.).

Co ciekawe, przychody Wojas – firmy również mocno opierającej się na galeriach – spadły znacznie mniej w listopadzie, bo o 26 proc. Ta firma ma jednak odnogę produkcyjną, która jest nastawiona na realizacje zleceń dla służb mundurowych. I ten segment jej działalności nie zanotował istotnego spadku. To pokazuje, że aktywność poza galeriami trzyma się nieźle.

Inne spółki na liście działają już wyłącznie poza galeriami i ich wyniki wyglądają stabilnie. TIM, handlujący wyrobami elektrotechnicznymi, zanotował wzrost obrotów o ponad jedną trzecią rok do roku. InterCars i Auto Partners, handlujące częściami samochodowymi, notowały dynamikę przychodów lepszą niż w październiku. Podobnie było w przypadku Oponeo.

Wniosek? Jesień nie stała się wiosną, reakcja gospodarki na lockdown jest nieporównanie mniejsza. Bardzo cierpią właściciele części firm handlowych i usługowych, ale przesunięcie wydatków konsumentów pomogło z kolei spółkom w innych segmentach.

