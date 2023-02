Jest zgoda w sprawie pułapów cenowych na rosyjskie produkty ropopochodne

LIMIT BRONI JĄDROWEJTraktat START. NATO wzywa Rosję do wypełnienia zobowiązań

Nowy traktat START przyczynia się do stabilności międzynarodowej poprzez ograniczanie rosyjskich i amerykańskich strategicznych sił nuklearnych. Wzywamy Rosję do wypełnienia zobowiązań wynikających z traktatu - zaapelowały w piątek państwa NATO we wspólnym oświadczeniu.