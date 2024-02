Jest zgoda na unijny pakiet wsparcia dla Ukrainy. 27 przywódców zgodziło się 50 mld euro

Doszło do porozumienia na szczycie UE. Wszyscy przywódcy zgodzili się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu UE. Taki komunikat na X (dawniej Twitter) wydał szef Rady Europejskiej Charles Michel.

"Mamy porozumienie. (...) Wszystkich 27 przywódców zgodziło się na dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu UE. Zapewnia to stałe, długoterminowe i przewidywalne finansowanie Ukrainy. UE przejmuje przywództwo i odpowiedzialność za wsparcie dla Ukrainy. Wiemy, o co toczy się gra" - napisał Michel.

