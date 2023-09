Jest zgoda USA na sprzedaż Polsce kolejnych elementów systemu obrony powietrznej

Bloomberg: dostawy myśliwców F-35 dla Belgii mogą zostać opóźnione do czerwca 2024 roku Dostawy amerykańskich myśliwców F-35 zamówionych przez Belgię mogą zostać opóźnione do kwietnia, a nawet do czerwca 2024 roku. Powodem jest zwłoka w testowaniu najnowszej konfiguracji samolotu piątej generacji – podała agencja Bloomberg, powołując się na Pentagon.