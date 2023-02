Jest wniosek o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji ministra edukacji

Lewica przygotowała wniosek o wyrażeniu wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. "Willa plus to zalegalizowane złodziejstwo" - mówiła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Lewica zaapelowała do pozostałych ugrupowań opozycji o podpisy pod wnioskiem.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

"Oto wniosek o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka, o odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom, który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale pierwszej lepszej fundacji, kumpla z partii albo parafii, kupuje willę w centrum Warszawy" - mówiła z mównicy sejmowej posłanka Dziemianowicz-Bąk.

Jej zdaniem, pieniądze dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie MEiN "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" określane przez część mediów mianem "Willa plus" - to "zalegalizowane złodziejstwo". "To gorzej niż kradzież, bo złodziej kiedy kradnie wie, że może go spotkać za to kara. Czarnek czuje się bezkarny" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Jak uzasadniała, chodzi jej m.in. o dzieci, dla których na szkolne posiłki państwo nie ma pieniędzy. "O Polskę i polską szkołę, którą pan panie ministrze niszczy, grabi i traktuje jako prywatny folwark. Dość tego" - dodała zwracając się do obecnego na sali sejmowej szefa MEiN.

Na późniejszej konferencji prasowej przedstawiciele Lewicy zaapelowali do posłów pozostałych ugrupowań opozycyjnych o podpisywanie się pod wnioskiem o odwołanie Czarnka.

Dziemianowicz-Bąk mówiła na konferencji, że jedną z organizacji, która dostała rządowe środki jest rzeszowska fundacja Solidarni, która powstała we wrześniu 2022 r. Dodała, że fundacja ta pozyskane pieniądze przeznaczyła na remont i ocieplenie kościoła, a nie na cele edukacyjne.

"Mówimy: dosyć rządom ministra Czarnka w edukacji, dosyć ograbiania rodziców, uczniów i nauczycieli, dosyć niszczenia polskiej szkoły. Najwyższy czas na tę wyczekiwaną przez wszystkich dymisję" - oświadczyła.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że za polską szkołę wstydzą się politycy, uczniowie, rodzice i nauczyciele. "Polska szkoła została upolityczniona. Indoktrynacja na maksa, zero myślenia o rozwoju ucznia, wsparciu dla rodzica i dobrej płacy dla nauczyciela" - mówił.

Jego zdaniem wniosek o odwołanie Czarnka to "przyzwoitość w stosunku do wszystkich ludzi, którzy są związani z polską szkołą" i "szansa na uzdrowienie polskiej szkoły".

W ubiegłym tygodniu portal TVN24 opublikował artykuł z listą 12 nieruchomości i organizacji, które dostały dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

Na liście znalazły się: 1. Fundacja Polska Wielki Projekt, 2. Fundacja Wolność i Demokracja, 3. Fundacja Na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, 4. Fundacja Dumni, 5. Fundacja Edukacji i Mediów, 6. Fundacja pod Damaszkiem, 7. Fundacja Ostre Łąki, 8. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców Probiznes, 9. Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-Gra", 10. Fundacja Dabar – Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, 11. New Europe Foundation, 12. Fundacja Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego.

Wystąpiły one o dotację na zakup nieruchomości m.in. na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, w Toruniu, Lublinie, Katowicach i Jadwisinie. Kwoty dotacji wynoszą od blisko 600 tys. zł do 5 mln zł.

Posłanki Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer (KO) poinformowały na poniedziałkowej konferencji prasowej, że umieszczą na stronie internetowej klubu pełną informację o wynikach tego konkursu, bo nie zrobiło tego Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szef MEiN wielokrotnie powtarzał w ostatnich dniach, że konkurs był transparentny i oparty na przepisach prawa, a beneficjentami są podmioty prowadzące działalność proedukacyjną. We wtorek Czarnek stwierdził z mównicy sejmowej, że od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa, hejtu - nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy, ale przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Powiedział, że uruchomiony został program, w ramach którego 40 mln zł przekazano organizacjom pozarządowym - fundacjom i stowarzyszeniom, a odpowiedni komunikat dostępny był dla wszystkich na stronie internetowej ministerstwa.

Poinformował, że w 12 z 45 przypadków organizacje pozarządowe wystąpiły o dotacje na zakup nieruchomości na siedzibę fundacji. Podał również, że organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie w konkursie MEiN na zakup nieruchomości, podpisują dzisiaj aneksy do umów, zgodnie z którymi nie będą mogły zbyć tych nieruchomości przez 15 lat.

Zwracają się do polityków opozycji powiedział, że nazwali "ten program Willa Plus tylko i wyłącznie dlatego, że jedna zasłużona organizacja (Fundacj Polska Wielki Projekt -PAP) prężnie działająca od lat w Polsce nabyła nieruchomość, która jest nazwana willą" i obrażają w ten sposób "wszystkie inne stowarzyszenia, fundacje i tę fundację również".

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Mateusz Mikowski