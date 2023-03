Jest ratunek dla znanej sieci sklepów. Ale wierzyciele stracą ponad 1 mld euro

Lotnisko Chopina uziemione. Loty do Niemiec i Izraela odwołane Z powodu poniedziałkowych strajków w Niemczech i w Izraelu odwołano rejsy z Warszawy do tych krajów - poinformowało PAP biuro prasowe Lotniska Chopina. Nie odbędą się loty PLL LOT i Lufthansy m.in. do Stuttgartu, Monachium, Frankfurtu, a także LOT-u z Tel Awiwu.