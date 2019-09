W niedzielę otwarcie trzech stacji metra na Targówku

W niedzielę otwarcie trzech stacji metra na stołecznym Targówku - poinformował na Twitterze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Już dzisiaj mogę Państwa zaprosić w niedzielę na otwarcie nowych stacji. Spotkamy się w niedzielę i będziemy mogli nim (metrem - PAP) pojechać za darmo" - powiedział Trzaskowski w nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Przypomniał również, że ta inwestycja kosztowała ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to pieniądze z Unii Europejskiej.

Prezydent stolicy wspomniał również o planach związanych ze stacjami metra na Woli. "Mamy nadzieję, że już na początku przyszłego roku będziemy mogli oddać kolejne stacje, tym razem na Woli" - dodał.

Otwierane w niedzielę stacje to - Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W tym tygodniu wojewoda poinformował, że pozytywnie zakończyły się kontrole na wszystkich stacjach II linii metra na Targówku, W piątek podczas konferencji prasowej przekazał, że pozwolenie na ich użytkowanie zostało wydane.

Jak przekazał Zdzisław Sipiera decyzja w tej sprawie została podpisana w czwartek popołudniu. "W dniu dzisiejszym możemy już ogłosić, że 6 decyzji (3 pozwalające na użytkowanie metra oraz 3 decyzje dotyczące wentylatorni - red.) są wydane, obowiązujące, udzielają pozwolenia miastu stołecznemu Warszawa na użytkowanie metra" - powiedział podczas konferencji wojewoda mazowiecki.

Z kolei Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego Marzena Dębowska dodała, że pozwolenie na użytkowanie stacji jest warunkowe, co oznacza, że inwestor, czyli miasto zobowiązane jest m.in. do demontażu tymczasowych instalacji służących do budowy metra, a także do wykonania niezbędnych robót uszczelniających w ciągu trzech lat.

Autor: Piotr Łapiński

