Jest pozwolenie na budowę trzeciego zbiornika w terminalu LNG w Świnoujściu

Sasin: W piątek setna dostawa do gazoportu w Świnoujsciu

Setny tankowiec wpłynie w piątek do gazoportu w Świnoujściu - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślił, że mamy realną dywersyfikację dostaw gazu, przez co nasze bezpieczeństwo energetyczne jest dużo lepsze.