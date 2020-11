Jest porozumienie w sprawie budżetu UE

fot. YVES HERMAN / Forum

Negocjatorzy Rady oraz Parlamentu Europejskiego osiągnęli we wtorek porozumienie polityczne w sprawie przyszłego budżetu UE i funduszu odbudowy. Zakłada większe środki na naukę, edukację i ochronę zdrowia.

W imieniu Rady negocjacje prowadziła prezydencja niemiecka w UE, a w imieniu PE - zespół negocjacyjny europosłów. Dlatego porozumienie będzie wymagało ostatecznego zatwierdzenia przez Radę i Parlament Europejski. Decyzja w sprawie budżetu UE wymaga w Unii Europejskiej jednomyślności "27".

"Negocjacje z Parlamentem zajęły trochę czasu, ale w końcu się udało - osiągnęliśmy polityczne porozumienie co do ostatnich szczegółów kolejnego długoterminowego budżetu UE. To dobrze wyważone porozumienie, które dotyczy kwestii poruszonych przez Parlament, przy poszanowaniu konkluzji otrzymanych od Rady Europejskiej w lipcu" - powiedział cytowany w komunikacie Rady Michael Clauss, Stały Przedstawiciel Niemiec przy UE.

"Jesteśmy teraz w stanie podjąć kolejne kluczowe kroki w tym procesie - przedłożyć różne części pakietu państwom członkowskim i Parlamentowi do zatwierdzenia" - dodał.

Jak zauważył, Europa została poważnie dotknięta drugą falą pandemii koronawirusa i dlatego pilnie potrzebuje uruchomienia funduszu naprawczego, aby złagodzić tragiczne konsekwencje gospodarcze pandemii.

"Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją pilność sytuacji i pomogą teraz utorować drogę do szybkiego wykonania budżetu UE i pakietu naprawczego - nikt nie potrzebuje nowych przeszkód i dalszych opóźnień" - zaznaczył.

Porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy zakłada m.in. o 15 mld euro więcej na naukę, zdrowie i edukację poprzez wzmocnienie programów Horizon Europe, EU4Health i Erasmus +.

Z tej kwoty 12,5 mld euro to dodatkowe środki, a 2,5 mld euro to relokacja, "przy poszanowaniu określonych pułapów wydatków w konkluzjach Rady Europejskiej z 17-21 lipca".

Jak podały służby prasowe Rady, porozumienie "uzupełnia kompleksowy pakiet finansowy w wysokości 1824,3 mld euro wynegocjowany przez przywódców UE w lipcu, który łączy kolejne wieloletnie ramy finansowe - 1074,3 mld euro - oraz tymczasowy instrument naprawczy o wartości 750 mld euro (w cenach z 2018 r.)".

Negocjatorzy ustalili też m.in. większą elastyczność budżetu, aby umożliwić UE reagowanie na nieprzewidziane potrzeby oraz większe ambicje w zakresie różnorodności biologicznej i wzmocnione monitorowanie wydatków związanych z różnorodnością biologiczną, klimatem i płcią.

Umowa zostanie teraz przedłożona państwom członkowskim do zatwierdzenia wraz z innymi elementami kolejnych wieloletnich ram finansowych i pakietu naprawczego, w tym mechanizmem warunkowości budżetu UE, który dotyczy praworządności. W sprawie tego mechanizmu prezydencja niemiecka i negocjatorzy Parlamentu osiągnęli wstępne porozumienie 5 listopada.

