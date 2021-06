Jest porozumienie programowe między PiS-em a Kukiz'15

/ PiS

Zostało zawarte porozumienie programowe między PiS a Kukiz'15. Zakłada ono, że poprzemy szereg ustaw ważnych dla Kukiz'15, a nasi koledzy będą wspierać wszystko, co potrzebne, by obecny układ polityczny, który jest w Sejmie trwał - poinformował w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"To jest porozumienie, które zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15, na początku takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju - ona została przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską konstytucją" - mówił szef PiS na wspólnym briefingu z Pawłem Kukizem.

"A nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, Sejmie polskim, trwał" - dodał prezes PiS.

Prezes PiS podkreślił, że zawarte w poniedziałek porozumienie między PiS a Kukiz'15 jest ważne z merytorycznego punktu widzenia, bo formacja, której - jak powiedział - "twórcą i uosobieniem" jest Paweł Kukiz "ma wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji, jakość polskiego życia publicznego".

"My podejmiemy to ryzyko - bo to jest czasem trochę ryzykowane - wprowadzenia tego w życie, oczywiście w taki sposób, żeby w każdym wypadku było to zgodne z konstytucją" - powiedział Kaczyński,

"A z drugiej strony wsparcie ze strony tej grupy, tej formacji, jest dla nas dzisiaj bardzo ważne z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej, ale jest także bardzo ważne, bo oznacza rozszerzenie spektrum politycznego, także spektrum poglądów - tutaj chodzi mi o poglądy obywateli, do których możemy dotrzeć, których możemy przekonywać" - podkreślił prezes PiS.

Oświadczył, że w tej kwestii "bardzo liczy na współpracę", bo "sprawność Pawła Kukiza w przekonywaniu i mówieniu do społeczeństwa jest niezwykła".

Kukiz: Pojawiła się szansa wprowadzenia kluczowych zmian ustrojowych

"Po raz pierwszy od przynajmniej sześciu lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych, z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia - taki jest mój punkt widzenia - zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego z tego ustroju semidemokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej" - powiedział lider Kukiz'15 na wspólnym z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim poniedziałkowym briefingu.

Kukiz powiedział, że z perspektywy jego ugrupowania umowa z PiS jest bardzo korzystna. "PiS, Zjednoczona Prawica jest to jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany, przegłosować te kluczowe zmiany ustrojowe" - dodał.

Stwierdził, że jego formacja nie będzie miała problemu z popieraniem Polskiego Ładu. Podziękował jednocześnie PiS za skorzystanie z kilku pomysłów Kukiz'15 z ubiegłej kadencji w kwestii kwoty wolnej od podatku czy wykorzystania Internetu do konsultacji z obywatelami.

Kukiz przyznał, że jest to jeden z ważniejszych dni w jego życiu. "Liczę na owocną współpracę" - podkreślił.

Konferencja prasowa 🔴 NA ŻYWO | Konferencja prasowa z udziałem Prezesa #PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Przewodniczącego K'15 Pawła Kukiza. Posted by Prawo i Sprawiedliwość on Monday, June 14, 2021

autor: Mateusz Roszak, Grzegorz Bruszewski, Aleksandra Rebelińska, Szymon Zdziebłowski