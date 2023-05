Jest porozumienie KE z Pfizerem ws. szczepionek przeciw COVID-19

W piątek ogłoszono porozumienie pomiędzy Komisją Europejską i BioNTech/Pfizer w sprawie szczepionek przeciw COVID-19. Chodzi m.in. o możliwość zmniejszenia ich dostaw i przedłużenie okresu, w którym państwa członkowskie UE będą mogły odebrać dostawy.

fot. Haris Mm / / Shutterstock

"Komisja Europejska, działając wraz z państwami członkowskimi i w ich imieniu (...), osiągnęła dziś porozumienie w sprawie lepszego uwzględnienia oceny państw członkowskich dotyczącej zmieniających się potrzeb w zakresie szczepionek przeciwko COVID-19. Zmiana obowiązującej umowy na dostawy szczepionek uwzględnia poprawę sytuacji epidemiologicznej, a jednocześnie zapewnia dostęp do najnowszej dostępnej wersji szczepionki, jeżeli w przyszłości pojawią się warianty COVID-19 budzące obawy" - poinformowała KE.

Porozumienie wprowadziło następujące zmiany do obowiązującej umowy: zmniejszenie ilości dawek zakupionych przez państwa członkowskie w ramach umowy (po uiszczeniu opłaty pierwotnie zakontraktowane dawki zostaną przekształcone w zamówienia opcjonalne), przedłużenie okresu, w którym państwa członkowskie będą mogły odebrać dostawy szczepionek (do 4 lat), możliwość dalszego dostępu do dodatkowych dawek do pierwotnie zakontraktowanej ilości do końca okresu obowiązywania umowy w celu zaspokojenia potrzeb w przypadku wzrostu liczby przypadków zachorowań i pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, stały dostęp do szczepionek dostosowanych do nowych wariantów natychmiast po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

Zmianę wprowadzono w wyniku negocjacji między podmiotami opracowującymi szczepionki, państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/