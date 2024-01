Jest okazja - bank płaci 490 zł za konto. Sprawdzamy, gdzie kryją się haczyki promocji

Bank BNP Paribas nie zwalnia tempa. Ledwie skończyła się poprzednia promocja, a już przygotował następną. Tym razem można zgarnąć łącznie 490 zł za otwarcie konta i proste aktywności. Tradycyjnie bierzemy pod lupę warunki i sprawdzamy, gdzie kryją się haczyki.

fot. im_coco / / Shutterstock

Pretekstem do nowej promocji są zbliżające się Walentynki. Aby przystąpić do akcji, należy do 14 lutego zarejestrować się przez ten LINK, a następnie do końca miesiąca zawrzeć umowę o konto i koniecznie aktywować kartę debetową. Już za wykonanie tych czynności otrzymamy pierwszą nagrodę. Jest nią bon na Allegro o wartości 50 zł oraz przelew na konto w wysokości 40 zł. Nagroda zostanie wypłacona w marcu.

Kolejne dwie nagrody są w formie gotówkowej – bank wypłaci dwa razy po 200 zł odpowiednio w kwietniu i w maju. Żeby je otrzymać należy w miesiącach poprzedzających (czyli w marcu i kwietniu) wykonać:

Przelew na kwotę m.in. 500 zł;

Minimum trzy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę co najmniej 500 zł;

Oraz otrzymać wpływy na ROR w wysokości minimum 1100 zł miesięcznie.

I to wszystko.

Tradycyjnie sprawdzamy jednak regulamin promocji „Projekt: Walentynki”. Co warto jeszcze wiedzieć?

Promocja jest limitowana do 2000 zgłoszeń, czyli kto pierwszy ten lepszy.

Wpływem na konto nie musi być pensja – może to być dowolny przelew z zastrzeżeniem, że nie mogą to być przelewy z innych rachunków uczestnika prowadzonych przez bank. Nie może to być także wpłata gotówkowa.

Transakcje gotówkowe muszą być zwykłymi płatnościami w sklepach tradycyjnych lub internetowych. Nie mogą to być operacje dokonane za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym: Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC u podmiotów powiązanych np. z hazardem.

Otwórz konto w promocji "Projekt: Walentynki" i odbierz premie do 490 zł »

Jakie konto w promocji?

W ramach promocji bank proponuje swój flagowy rachunek, czyli Konto Otwarte na Ciebie. Konto jest bezpłatne, ale za Kartę Otwartą na Dzisiaj pobierana jest opłata warunkowa. By nie płacić za plastik, należy wykonać minimum 3 transakcje miesięcznie, zalogować się do bankowości elektronicznej i wyrazić zgody marketingowe. W innym wypadku bank naliczy:

2 zł – jeśli klient wykona tylko trzy transakcje,

7 zł – jeśli nie spełni żadnego warunku.

Bank nie pobiera opłaty za kartę od klientów w wieku do 26 lat.

Do rachunku można też wybrać Kartę Otwartą na Świat. Oferuje ona dostęp do płatności w 160 walutach bez kosztów przewalutowań, ale kosztuje 12 zł miesięcznie. Alternatywą jest też Karta Otwarta na eŚwiat za 8 zł. Ten plastik zawiera dodatkowe ubezpieczenie „Cyber Pomoc”.

Standardowo w ramach rachunku klient dostaje dostęp do bezpłatnych przelewów elektronicznych, aplikacji czy szeregu płatności mobilnych (m.in. Apple Pay, Blik, Google Pay i inne).

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.