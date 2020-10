Jest odbicie na Wall Street. S&P500 przerwał serię słabości

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Po silnych środowych spadkach w czwartek na nowojorskich giełdach pojawiło się odbicie. Chętnie kupowano zwłaszcza akcje technologicznych gigantów, które po sesji zaprezentują wyniki kwartalne.

„Polowanie” na odbicie było widać już w notowaniach kontraktów terminowych. Ale chyba mało kto oczekiwał, że będzie ono na tyle solidne. S&P500 poszedł w górę o 1,19% po tym, jak w środę spadł o ponad 3%. Flagowy indeks amerykańskiego rynku akcji przerwał w ten sposób serię trzech spadkowych sesji z rzędu i dopiero po raz pierwszy od 12 października urósł o ponad 1%.

Słabiej wypadły największe spółki – Dow Jones zyskał tylko 0,52%, finiszując z wynikiem 26 659,11 pkt. Najlepiej spisał się Nasdaq, który po zwyżce o 1,64% osiągnął wysokość 11 185,59 punktów.

To właśnie silnie reprezentowane w tym indeksie spółki spod szyldu FANG napędziły czwartkowe odbicie. Akcje Apple’a podrożały o 3,7%, Amazona o 1,5%, Facebooka o blisko 5%, a Alphabetu o 3%. Wszystkie cztery korporacje zaprezentują raporty za III kwartał po zakończeniu sesji na rynku kasowym.

Przed sesją do inwestorów trafił wstępny raport o PKB Stanów Zjednoczonych w III kwartale, który zaliczył rekordowy wzrost o 7,4% kdk po spadku o również rekordowe 9,0% kdk w kwartale poprzednim. Należy przy tym pamiętać nie tylko o efekcie ekstremalnie niskiej bazy, ale też o tym, że był to wzrost skredytowany trzybilionowym wzrostem długu publicznego i równie wielkim „dodrukiem” pieniądza przez Rezerwę Federalną. W dalszym ciągu był to poziom PKB realnie o 2,9% niższy niż rok wcześniej.

Za to z bardziej aktualnych danych pozytywnie zaskoczyły cotygodniowe statystyki z rynku pracy. Liczba podań o zasiłek dla bezrobotnych obniżyła się z 791 tys. do 751 tys., a więc do najniższego poziomu od marca. Z jednej strony to dobra wiadomość, lecz z drugiej strony to wciąż wyniki zwykle towarzyszące bardzo głębokiej recesji w gospodarce USA.

Odbiciu na Wall Street towarzyszyło pogłębienie spadków na rynkach surowcowych. Ropa naftowa potaniała o ok. 3%, a benzyna o 4,6%. Drugi dzień z rzędu taniało też złoto, choć tym razem tylko o 0,4%. W dół poszły także notowania amerykańskich obligacji skarbowych – w rezultacie rentowność 10-letnich obligacji USA podniosła się do 0,83%.

KK