Jest nowy szczyt hossy na WIG20. Wzrostowe otwarcie sesji na GPW

Po kilku nieudanych próbach WIG20 w poniedziałek rano poprawił styczniowy szczyt hossy, która na indeksie największych polskich spółek rozpoczęła się odbiciem od dołka z października 2022 r. Według ekspertów jego pokonanie może oznaczać dalsze wzrosty.

/ GPW

W czasie poniedziałkowego otwarcia sesji WIG20 wspiął się na 1957,8 pkt. i był wyżej od dotychczasowego sesyjnego szczytu trwającej hossy ustanowionego w styczniu br. Poziom na zamknięciu WIG20 poprawił już w ubiegły piątek. Od dołka (1337,71 pkt.) z 13 października 2022 r. indeks największych polskich spółek zyskał do 15 maja 2023 r. ponad 46 proc. W objęcia hossy po odbiciu o co najmniej 20 proc. indeks wszedł już w listopadzie 2022 r. W tym roku stopa zwrotu blue chipów to już 9,2 proc., a notowania są najwyżej od 25 kwietnia 2022 r.

W poniedziałek rano WIG20 szybko zyskał blisko 1 proc. napędzany przede wszystkim drożejącymi akcjami PKN Orlen, ale rosły kursy większości spółek, w tym największych spółek finansowych. Na rynkach akcji panował umiarkowanie pozytywny sentyment, wzrosty europejskich indeksów oscylowały wokół 0,5 proc., a na plusach notowane były kontrakty na amerykańskie indeksy.

Bankier.pl

"Kalendarz makroekonomiczny na dzisiaj pozostaje niemal pusty, jego jedyną istotną pozycją jest Empire State Manufacturing Index. Potencjalne wzrosty są w części manifestacją narastającego optymizmu wokół rozwiązania kwestii limitu zadłużenia USA, a chociaż spotkanie w tej sprawie prezydent Biden ma odbyć ze spikerem Izby Reprezentantów dopiero jutro, ewentualne wypowiedzi istotnych polityków amerykańskich w tej kwestii mogą oddziaływać na rynkowe nastroje" - napisał w porannym komentarzu Kamil Cisowki z DI Xelion.

O dłuższego czasu poziom 1955 pkt. stanowi mocny opór, gdzie giełdowe byki musiały mierzyć się z kontrą podaży. Było tak kilka razy w ostatnich dniach: 10 maja WIG20 doszedł do 1954,5 pkt. i zawrócił; 2 maja wszedł na 1953,6 pkt. a w trakcie ostatniej sesji przed majowym weekendem osiągnął 1954,8 pkt. W piątek 12 maja WIG20 sięgnął 1950,5 pkt., ale po konsolidacji w tym rejonie trwającej przez większość dnia oddał kilka punktów w końcówce. Według ekspertów trwałe pokonanie silnego oporu otwierałoby szansę na wzrost do co najmniej 2000 pkt., a nawet zmierzenia się z poziomem 2100 pkt. To tam wyznaczone są zeszłoroczne wiosenne maksima w ok. 100-punktowym zakresie między 2088-2187 pkt. Celem może być nawet 2200 pkt. – komentował w piątek dla Bankiera dr Łukasz Dryl z DM BPS.

Wsparciem od dłuższego czasu dla WIG20 jest polski złoty, który w ostatnich miesiącach mocno zyskał w relacji do dolara. Wyrażony w amerykańskiej walucie indeks dużych spółek już prawie miesiąc temu poprawił styczniowy szczyt, a w poniedziałek 15 maja wyniósł 472 pkt. - najwyżej od 22 kwietnia 2022 r. Odbicie WIG20USD od październikowego dołka wynosi już ponad 70 proc. Chociaż czwartkowa konferencja prezesa NBP nieco zaszkodziła notowaniom złotego, to w ubiegłym tygodniu kurs USD/PLN wynosił już 4,1028 zł i był najniższy od wybuchu wojny w Ukrainie. W poniedziałek rano złoty znów zyskiwał do dolara, a kurs USD/PLN chwilę po godz. 9.00 wynosił poniżej 4,14 zł.

Po poprawieniu szczytu WIG20 cofnął się o kilka punktów i o godz. 9.30 rósł o 0,75 proc., znajdując się na poziomie 1953 pkt. Ponad 1,5 proc. z początku sesji oddał kurs PZU, na minusie były też mBank (-0,8 proc.), Santander (-0,5 proc.), Alior (-0,5 proc.) i Asseco (-0,6 proc.). Na plusach pozostawały PKO (0,4 proc.) i Pekao (0,2 proc.). Najmocniej zyskiwał kurs PGE (2,9 proc.), a najwięcej handlowano na akcjach PKN Orlen rosnącego o ponad 1 proc.

Na plusach notowane były pozostałe indeksy z warszawskiego parkietu. WIG zyskiwał ok. 0,5 proc. mWIG40 rósł o 0,3 proc. a w granicach odniesienia notowany był sWIG80. Najmocniejsze z indeksów branżowych były energetyka (1,4 proc.), paliwa (1 proc.) i spółki spożywcze (0,9 proc.). Pod kreską meldowały się budownictwo (-0,6 proc.), nieruchomości (-0,4 proc.), chemia (-0,4 proc.) oraz informatyka (-0,3 proc.) i media (-0,05 proc.).