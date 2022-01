Jest kolejny akt oskarżenia w tzw. aferze podkarpackiej

Do sądu wpłynęła sprawa stowarzyszenia Helper. Wśród 42 oskarżonych jest b. agent CBA Tomasz K.

Sprawa Stowarzyszenia Helper, w której za nieprawidłowości odpowiadać mają 42 osoby, w tym b. agent CBA i b. poseł PiS Tomasz K., jest największą, jaka wpłynęła do rozpoznania do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Liczy ona niemal 500 tomów akt i załączników, co stanowi około 100 tys. kart dokumentów - podał w poniedziałek ten sąd.