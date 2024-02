Jest gorąca prognoza wyników Elektrotimu. Zysk w górę o ponad 20 proc.

W ramach giełdowego programu wsparcia analitycznego DM BDM opublikował zaktualizowaną prognozę wyników na 2024 dla spółki Elektrotim. To firma z GPW, której akcje są rozchwytywane przez inwestorów, przez co kurs przez dwa lat zyskał ponad 250 proc.

fot. Michał Kość / / FORUM

"Od połowy 2022 roku Elektrotim był w okresie wysokiego momentum wynikowego. Szacujemy, że za cały rok 2023 wynik netto powinien przekroczyć sumę zysków, którą spółka planowała w scenariuszu „minimum” na lata 2023-25" - pisał w rekomendacji z początku stycznia pokrywający spółkę w ramach programu wsparcia analitycznego DM BDM.

O ile prognozy wyników na IV kwartał nie uległy zmianie, o tyle nowe informacje ze spółki zmieniają szacunki analityków na 2024 r. W końcówce stycznia spółka podpisała umowę ze Strażą Graniczną na perymetrię na rzece Bug za 227 mln PLN netto.

"Kontrakt ten istotnie poprawia perspektywę portfela na 2024 rok i implikuje podniesienie naszych wcześniejszych prognoz na ten okres (w ostatniej rekomendacji ujmowaliśmy ten kontrakt z 50% prawdopodobieństwem)" - informuje DM BDM.

Wobec czego prognoza przychodów w 2024 została podniesiona do ok. 605 mln zł z 501,3 mln zł, które znalazło się w styczniowym raporcie, to wzrost o 20,7 proc. Zysk netto oszacowano w br. na 41 mln zł wobec 33,6 mln zł poprzednio, czyli o 22 proc. wyższy od wcześniej prognozowanego.

DM BDM

"Zakładamy niższe marże ze względu na wygaśnięcie pozytywnego efektu spadku presji kosztowej oraz brak ujęcia waloryzacji, które pojawiły się w 2023 roku" - napisano w raporcie. Nie zmienia się natomiast styczniowa rekomendacja od BDM, która widzi cenę na poziomie 19,10 zł i zaleca "akumuluj".

Elektrotim to jedna z najpopularniejszych spółek na GPW, której kurs od dwóch lat (mimo bessy w 2022 r.) znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. W tym czasie akcje spółki podrożały o 254 proc., tylko przez ostanie 12 miesięcy inwestorzy mogą się cieszyć stopą zwrotu na poziomie 164 proc. Spółka jest wyceniana obecnie na 190,6 mln zł.

Po zaraportowanych trzech kwartałach ubiegłego roku przychody Elektrotimu wynoszą 409 mln zł (+50 proc.), a zysk netto 26,7 mln zł (+331 proc.). Raport za cały 2023 r. spółka opublikuje 24 kwietnia.

Michał Kubicki