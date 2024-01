Jest drożej, ale inflacja pizzy spadła. To efekt podniesienia cen raz, a dobrze

Gigantyczna inflacja, jaka miał miejsce rok temu na Festiwalu Pizzy, wróciła do normy, ale ceny dalej rosną. Za ofertę „Jesz i pijesz, ile chcesz” płaci się obecnie połowę więcej niż jeszcze trzy lata temu, za samą pizzę ceny wzrosły jeszcze mocniej.

fot. Azra H / / Shutterstock

To nie przelewki, bo inflacja dotycząca pizzy dotyka nas wszystkich. W końcu duma Włoch została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W kalendarzu można znaleźć kilka dni w roku, kiedy obchodzony jest jej dzień. Ostatnio 17 stycznia mieliśmy „światowy dzień pizzy”, za chwilę 9 lutego będzie „międzynarodowy dzień pizzy”, a o „święcie pizzy” można usłyszeć też 31 sierpnia.

Popularność pizzy nie podlega dyskusji, a zatem warto zwrócić uwagę na inflację, jaka dotyczy ulubionego dania wielu z nas, na przykładzie Festiwalu Pizzy, czyli dorocznego wydarzenia organizowanego przez sieć restauracji Pizzy Hut. W tym roku to już 18. edycja z popularną ofertą „Jesz i pijesz ile chcesz”. Wydarzenie trwa od 3 stycznia do 26 lutego.

Opcja dla entuzjastów samej pizzy to w tym roku 53,99 zł w weekend, natomiast z dolewką napoju to już 59,99 zł. W obu przypadkach to wzrost o 2 zł rok do roku, czyli o odpowiednio 3,85 proc, i 3,45 proc.To najniższa roczna dynamika od 2020 r. w pierwszym przypadku i od 2021 r. w drugim (z dolewką).

Mniejsze wzrosty cen w tym roku następują po gigantycznej podwyżce w 2023 r., kiedy roczna inflacja na festiwalu wyniosła 44,5 proc. za samą pizzę i 38,1 proc. dla oferty „z dolewką”. Zeszłoroczne podwyżki mocno wpłynęły na wzrost cen w dłuższym horyzoncie czasowy. Tylko przez trzy lata Pizza Hut podniosła ceny samej pizzy na festiwalu o 63,6 proc. i o 50 proc. za ofertę z napojem.

Od 2015 r. cena za pizzę na Festiwalu wzrosła już o 118,4 proc., natomiast w ofercie z napojem o 93,8 proc. Skumulowana inflacja według GUS-u za ten okres wyniosła ok. 47 proc. W ostatnim raporcie Główny Urząd Statystyczny podał, że średnioroczna inflacja CPI w 2023 roku wyniosła 11,4 proc., w grudniu odczyt pokazał inflację roczną na poziomie 6,2 proc.

Zgodnie z danymi w grudniu ubiegłego roku cena mąki była wyższa o 9,5 proc. rdr, cukier zdrożał o 30,2 proc. rdr, wędliny były droższe o 15,3 proc. rdr, a sery zdrożały średnio o 13,3 proc. Co prawda statystycy nie podają szczegółowego odczytu inflacji dla ananasa, ale kategoria owoce była w grudniu 2023 r. droższa o 11 proc. rdr, natomiast warzywa o 18,9 proc. Napoje bezalkoholowe zdrożały o 15,2 proc. rdr.

Najwięcej pizzy według danych organizacji World Population Review zjadają w ciągu roku Norwegowie - 11,4 kilograma na osobę, ale zaraz za nimi są Amerykanie z 9,6 kg i Kanadyjczycy (8,9 kg). W Europie Włosi są na drugim miejscu z 7,6 kilograma. Ponad 7 kg pizzy w ciągu roku zjada na Starym Kontynencie jeszcze przeciętny Szwajcar (7,5 kg) i Szwed (7,2 kg).

Polacy według statystyk konsumują 4,5 kg pizzy rocznie na osobę. Nieco więcej od Meksykanów (4,3 kg), Argentyńczyków (4,2 kg) czy Turków (4 kg), a trochę mniej od Irlandczyków (4,6 kg) i Greków (4,7 kg).

🍕 Pizza consumption (kg per capita):



🇮🇳 India - 1.3 kg/person/year

🇪🇪 Estonia - 2.5

🇱🇹 Lithuania - 2.6

🇸🇮 Slovenia - 2.7

🇸🇰 Slovakia - 2.8

🇷🇸 Serbia - 2.9

🇧🇬 Bulgaria - 3

🇭🇷 Croatia - 3.1

🇨🇳 China - 3.2

🇭🇺 Hungary - 3.4

🇷🇴 Romania - 3.6

🇦🇹 Austria - 3.7

🇰🇷 South Korea - 3.8

🇳🇿… — World of Statistics (@stats_feed) November 8, 2023

We Włoszech, ojczyźnie pizzy, co roku wypieka się 2,7 miliarda placków. Powstają z 200 tysięcy ton mąki, 225 tysięcy ton mozzarelli, 260 tysięcy ton sosu pomidorowego. Na półwyspie Apenińskim pizza jest jednym z filarów gospodarki i generuje roczne obroty w wysokości około 15 miliardów euro.

Wspomniana Pizza Hut to franczyzowa marka, której europejskim operatorem jest Amrest. Wyceniana na ponad 5,5 mld zł spółka notowana jest na polskiej giełdzie. Prowadzi także m.in. restauracje KFC czy Burger King oraz kawiarnie Starbucks. Właścicielem marki Pizza Hut jest z kolei amerykańska spółka Yum! Brands, notowana na nowojorskiej giełdzie z wyceną na poziomie 36,5 mld dol.

Michał Kubicki