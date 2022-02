Jeśli kontrola cen naruszy prawo, przedsiębiorca może prosić o interwencję rzecznika MŚP

MRiPS: 13. i 14. emerytura nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego

Kwoty 13. i 14. emerytury nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji nie mają one wpływu na przyznanie świadczenia – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.