Strefy Gazy odcięta od dostaw żywności, elektryczności i paliw

Trwa ostrzał rakietowy Izraela ze Strefy Gazy. W Jerozolimie i Tel Awiwie rozległy się syreny - podał w poniedziałek przed południem Reuters. Mieszkańcy obu miast słyszeli odgłosy eksplozji. Mogą pochodzić od strącanych w powietrzu rakiet - przekazała agencja. Izrael z kolei rozpoczął blokadę Strefy Gazy. Obszar zostanie zupełnie odcięty od dostaw żywności, elektryczności i paliw.

Pogotowie ratunkowe Magen David (Gwiazda Dawida) podało, że służby przeszukują obszar, w który mogły uderzyć pociski, ale na razie nie stwierdziło obecności rannych - poinformował portal Times of Israel.

No Damage has been reported at Ben Gurion International Airport in the City of Tel Aviv following Videos showing a Rocket Impacting in a Field near the International Terminal. pic.twitter.com/iD5Q8mrkH9