Szef banku centralnego Niemiec chce odejść ze stanowiska

Inflacja w Wielkiej Brytanii nieznacznie spadła, ale nadal mocno powyżej celu

Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wyniosła we wrześniu 3,1 proc., co jest nieznacznym spadkiem w stosunku do sierpnia, gdy osiągnęła najwyższy poziom od ponad 9 lat - podał w środę brytyjski urząd statystyczny ONS.