Jefferies obniżył rekomendację CD Projektu do "poniżej rynku"

fot. Kacper Pempel / Reuters

Ken Rumph, analityk Jefferies, obniżył rekomendację dla CD Projektu do "poniżej rynku" z "trzymaj" poprzednio. Cena docelowa akcji spadła do 362 zł z 436 zł.

Raport wydano przy kursie 425,1 zł. W środę o godz. 11.40 kurs wynosi 384,9 zł.

W raporcie podano, że obniżenie zalecenia i ceny docelowej nie jest związane z nową grą "Cyberpunk 2077", a raczej z ograniczoną liczbą oczekiwanych pozytywnych informacji ze spółki w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Zdaniem Rumpha, strategia CD Projekt, która ma być opublikowana w I kw. 2021 roku, będzie zapewne ogólnikowa, a kolejnych premier: "Cyberpunka" w wersji multiplayer oraz następnej części "Wiedźmina" analityk spodziewa się odpowiednio w drugiej połowie 2022 roku oraz 2024 roku.

"CD Projekt to wysoka jakość oraz niskie koszty, ale spółce brakuje katalizatorów wzrostu" - napisał w raporcie.

Jefferies wskazuje, że szacunki sprzedaży "Cyberpunk 2077" w ciągu pierwszych 12 miesięcy mieszczą się w przedziale od 15 do 40 mln sztuk, przy czym większość prognoz znajduje się w zakresie 25-35 mln.

"Chociaż uważamy, że szacunki dotyczące 40 mln są zbyt optymistyczne, ponieważ plasują tę nową markę w jednym szeregu z 'GTA V', to uważamy, że gra może osiągnąć 18 milionów sprzedanych kopii w tym roku (sam grudzień) i łącznie 33 mln sztuk w pierwszym roku od premiery, co byłoby zbieżne z wynikami innych wysokiej jakości tytułów, które odniosły sukces komercyjny, w tym serii 'Call of Duty', 'Red Dead Redemption 2' i 'God of War'. Błędy (sygnalizowane przez recenzentów 'Cyberpunka' - PAP) prawdopodobnie tego nie zmienią" - ocenia Rumph.

Analityk ocenił, że gra jest chwalona przez recenzentów, ale wydaje się niestabilna i zawiera błędy.

"Wynik Metacritic jest niższy niż w 'Wiedźminie 3' (93 pkt), poniżej oczekiwań zbliżonych do 95 pkt i jest rozczarowujący, po tym jak CDR opóźniał premierę, aby zapewnić najwyższą jakość gry. Błędy można (prawdopodobnie) naprawić, wersja na następną generację konsol może być lepsza, ale pierwsze wrażenie jest gorsze od oczekiwań. Część sprzedaży prawdopodobnie została utracona lub odroczona (stąd nasza prognoza ok. 18 mln sprzedanych sztuk w grudniu, w porównaniu z konsensusem ponad 20 mln)" - napisano w raporcie.

Analityk podał, że jego szacunki przychodów spółki na lata 2020 i 2021 są o 3 proc. poniżej konsensusu, ponieważ podchodzi ostrożnie do średniej ceny sprzedaży gry (uwzględniono sprzedaż w Azji, gdzie ceny gier są niższe). Jednocześnie prognoza Jefferies na najbliższe dwa lata w zakresie zysku na akcję CD Projektu jest o 4 proc. wyższa w porównaniu z konsensusem, ze względu na wyższe oczekiwania wobec marży brutto. (PAP Biznes)

kuc/ gor/