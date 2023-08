"Jednodniowa turystyka Ukraińców po świadczenia". ZUS: To fake news

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca tego roku wstrzymał wypłatę ponad 18 tys. świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z ich wyjazdem z Polski. ZUS, jak zapewnia, weryfikuje podstawy do wypłaty.

"Obserwujemy nasilenie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat nabywania przez obywateli Ukrainy świadczeń w Polsce. Przewidujemy, że takich przekazów w najbliższych tygodniach może być więcej" – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"Nie ma mowy o żadnej jednodniowej turystyce dla otrzymywania świadczeń z Polski. ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy osoba, która złożyła wniosek ma do tego prawo. Zakład nie przyzna środków obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali na jeden dzień do Polski. A takie nieprawdziwe informacje rozpowszechniane są w internecie" – dodaje rzecznik.

Zwraca uwagę, że ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego.

"Ponadto ZUS ma ustawowy obowiązek wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego dla uchodźcy z Ukrainy od razu po jego wyjeździe z Polski. Zakład korzysta w tej sprawie z bazy danych Straży Granicznej" – podkreśla rzecznik.

Zaznacza, że ZUS ma dostęp do różnych państwowych rejestrów. "Chodzi np. o systemy informacji oświatowej, centralny wykaz ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną" – mówi rzecznik ZUS.

"W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS" – dodaje Żebrowski.

"Jednodniowa turystyka dla otrzymywania świadczeń z Polski to fake news. ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy osoba, która złożyła wniosek ma do tego prawo. Nie ma możliwości przyznania przez ZUS środków obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali na jeden dzień do Polski" – podało również we wtorek na Twitterze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Autorka: Katarzyna Herbut

