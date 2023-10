Płace ostro w górę, dalsze wzrosty cen mieszkań oraz Pandora Gate i kryptowaluty

Kończymy kolejny gorący tydzień w gospodarce. GUS potwierdził jednocyfrową inflację we wrześniu, CPI zaskoczyła zaś w USA i... w Czechach (choć tu pozytywnie). Z kolei w UE ceny mieszkań spadają - Niemcy są ich liderem, Polska niestety jest w czołówce wzrostów i nie zapowiada się, by było taniej. Ale najciekawsze wydarzenie tygodnia dopiero przed nami.

Inflacja w Polsce we wrześniu był już jednocyfrowa – potwierdził GUS w finalnym raporcie na temat wzrostu cen za ubiegły miesiąc. Widać wpływ wstecznych obniżek cen energii, darmowych leków oraz taniejących paliw.

W tym tygodniu poznaliśmy także dane o inflacji w państwach naszego regionu. I tak, czeska inflacja zaskoczyła ekonomistów, bo jest najniższa od 2021 roku, z kolei mimo silnego spadku inflacji na Węgrzech, kraj ten nadal jest inflacyjnym liderem Europy.

Rada Polityki Pieniężnej mocno obniżyła stopy procentowe, a rentowności długoterminowych obligacji skarbowych wyraźnie wzrosły. To może być sygnał, że rynek nie za bardzo wierzy w trwały spadek inflacji w Polsce i chce to sobie zrekompensować wyższą premią za kupowanie rządowego długu.

Drożejące paliwa oraz wciąż zwyżkujący miernik kosztów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przyczyniły się do ustabilizowania inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych na poziomie z sierpnia. Zgodnie z prognozami zmalała za to inflacja bazowa.

Warto też przeczytać tekst pt. "Fed do rynków: jeszcze wam podniesiemy! Rynki: akurat…" odnośnie polityki monetarnej prowadzonej przez amerykański bank centralny.

Co dwa lata GUS publikuje szczegółowe dane na temat wynagrodzeń w Polsce. Z najnowszego raportu wynika, że w październiku 2022 roku w naszym kraju mediana płac wynosiła 5701,62 zł brutto, czyli 4217 zł na rękę.

Rosnący popyt na mieszkania w obliczu „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, obniżki stóp procentowych i sprzedaż mieszkań wyższa od rozpoczynanych budów – to czynniki, które – w opinii ekspertów – nie pozwolą przerwać zapoczątkowanego w II kw. 2023 r. szybszego wzrostu cen mieszkań. Prognozy znalazły odzwierciedlenie w najnowszych odczytach indeksu urban.one.

Jak wynika z danych Eurostatu w drugim kwartale 2023 r. średnie ceny mieszkań w Unii Europejskiej spadły w ujęciu rocznym - Niemcy liderem spadków, Polska w czołówce wzrostów.

6. Polacy na zakupach obligacji, choć do rekordu daleko

Znamy przybliżone wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Łączna kwota zakupów sięgnęła 4,7 mld zł. Które papiery cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków?

Setki miliardów juanów wsparcia, żeby ustabilizować i wzmocnić rynek akcji, to najświeższy pomysł chińskiego regulatora złożony do władz kraju. Jeśli zostanie przyjęty, Państwo Środka stworzy nowy państwowy fundusz do ratowania tonącej giełdy.

Z okazji Dnia Nauczyciela sprawdziliśmy, jak zmieniły się wynagrodzenia pedagogów w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Okazuje się, że najwięcej, bo nawet 75 proc. zyskali nauczyciele, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową.

Pandora Gate, czyli skandal z udziałem polskich youtuberów, okazuje się mieć swój kryptowalutowy wątek. Główny bohater afery, któremu zarzuca się pedofilskie czyny, uczestniczył w kilku projektach NFT. Jeden z nich był oficjalnym partnerem Fame MMA.

Historycznie GPW w roku wyborczym w największym stopniu była uzależniona od zewnętrznych nastrojów rynkowych. W sentymentalnej retrospekcji sprawdziliśmy, jak to wyglądało aż od 1993 r., kiedy w wyborach ostatni raz udział wzięła Polska Partia Przyjaciół Piwa, a notowania z GPW po raz pierwszy trafiły do telegazety.

JM