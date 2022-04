Jednak będą dopłaty do nawozów? "W najbliższych dniach zapadnie decyzja KE"

/ Rada Europejska

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach zapadnie decyzja Komisji Europejskiej i pomoc dla polskich rolników będzie mogła być udzielana - powiedział w piątek unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz Wojciechowski uczestniczy w piątek w konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Henryka Kowalczyka poświęconej m.in. unijnym dopłatom do nawozów.

"Jestem pewien, że decyzja - bo nie mogę tego w tym momencie ogłosić, bo sprawą zajmuje się inna dyrekcja, inny komisarz, pani komisarz (Margrethe - PAP) Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji - ale wszystko wskazuje, że w najbliższych dniach ta decyzja zapadnie. Polski wniosek zostanie uwzględniony i pomoc dla rolników będzie mogła być udzielana" - powiedział.

Dodał, że polski rząd złożył w KE już zmodyfikowany wniosek ws. dopłat do nawozów.

Wojciechowski: KE będzie szybko udzielać zgód na pomoc krajową dla rolników

Komisja Europejska w dość szybkim trybie będzie udzielać zgód na pomoc krajową skierowaną do rolników - zapowiedział w piątek w Warszawie unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Przedstawiciel Komisji mówił podczas piątkowej konferencji m.in. o możliwości udzielenia krajowej pomocy publicznej w wysokości do 35 tys. euro do jednego gospodarstwa.

"Chodzi o rolników poszkodowanych tą sytuacją, jaką wywołała rosyjska agresja na Ukrainę jak również wcześniejsza sytuacja przygotowania do tej agresji, a więc wysokie ceny nawozów, pasz. To już zależy jak państwo członkowskie określi sytuację swoich rolników i gdzie dostrzeże ten największy wpływ tej sytuacji. Na co rolnicy mogą otrzymać pomoc, to jest decyzja państw członkowskich" - powiedział.

Wojciechowski dodał, że państwa UE mogą składać do Komisje aplikacje o uruchomienie takiej pomocy. "Komisja w dość szybkim trybie będzie takiej zgody udzielać" - zaznaczył.

Wojciechowski podkreślił, że mimo wojny na Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe UE nie jest zagrożone.

Przypomniał, że 23 marca Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnienia rolnictwa europejskiego. Dodał, że ważną inspiracją dla tego dokumentu był styczniowy list premiera Mateusza Morawieckiego, w którym szef rządu wskazywał na ówczesne problemy, jakie występowały w rolnictwie i były związane z rosnącymi cenami gazu i nawozów.

Komisarz wyjaśnił, że komunikat KE zawiera szereg działań, które mają poprawić sytuację rolników w krótkiej jak i dłuższej perspektywie. Ma on też pięć punktów.

Po pierwsze - wymieniał Wojciechowski - chodzi o uruchomienie rezerwy kryzysowej w wysokości 500 mln euro. Może być ona uzupełniona płatnościami krajowymi, co daje łącznie 1,5 mld euro.

Po drugie, Komisja zdecydowała się o derogacji przepisów dotyczących tzw. zazieleniania. Dzięki temu do produkcji rolnej będzie można włączyć 4 mln hektarów.

Komisarz dodał, że trzecim elementem jest interwencja na rynku wieprzowiny. Wojciechowski ocenił, że po wprowadzeniu tego rozwiązania ceny w skupie znacznie wzrosły.

Czwartym elementem pomocy jest przyspieszenie płatności bezpośrednich dla rolników. Wojciechowski poinformował, że ich wypłata będzie możliwa od października br.

Komisarz zaznaczył, że piąty punkt pomocowy dla rolników ma związek z tzw. tymczasowymi ramami kryzysowymi. Chodzi o możliwość udzielenia krajowej pomocy publicznej w wysokości do 35 tys. euro do jednego gospodarstwa. (PAP)

autor: Michał Boroń, Karolina Mózgowiec

