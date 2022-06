Jedna trzecia energii elektrycznej w Niemczech wciąż pochodzi z węgla

fot. Steve Morfi / / Shutterstock

Niemcy planują, że za ok. 20 lat kraj stanie się neutralny dla klimatu, jednak aktualnie znacząca część energii elektrycznej nadal jest wytwarzana z paliw kopalnych. Najważniejsze źródło energii służące w Niemczech do produkcji elektryczności, to nadal węgiel – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał 2022 roku.

Według opublikowanych w środę obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale bieżącego roku ponad połowa (52,9 proc.) całkowitej ilości wytworzonej energii elektrycznej (143,8 miliarda kilowatogodzin) pochodziła z takich źródeł energii jak węgiel, gaz ziemny i energia jądrowa. Energia odnawialna (energia wiatrowa, fotowoltaika, biogaz) stanowiła 47,1 proc.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku najważniejszym źródłem energii był węgiel brunatny oraz kamienny, którego udział wyniósł 31,5 proc. w całkowitej ilości wytworzonej energii elektrycznej.

Ilość energii w niemieckich sieciach, wytworzonej z węgla, wzrosła o 12,5 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Jak przypomina portal N-TV, Niemcy chcą stać się krajem neutralnym dla klimatu do 2045 roku. Do 2030 roku 80 proc. niemieckiego zużycia energii elektrycznej ma być pokrywane przez odnawialne źródła energii, a do 2035 roku – ma to być prawie 100 proc. (PAP)

