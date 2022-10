Polska Żabkami stoi? Jeden sklep na 4,2 tys. Polaków

/

Polska Żabkami stoi? Przeciętnie jeden market niskoformatowej sieci sklepów spożywczych przypada na 4276 osób w Polsce. Dla porównania na jedną Biedronkę przypada 11 446 mieszkańców naszego kraju. Nic dziwnego, że prezes PiS Jarosław Kaczyński chciałby, aby Żabka przeszła repolonizację.

Aktualnie w Polsce sieć sklepów Żabka posiada 8789 placówek. W przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju daje to jeden minimarket marki na 4276 osób. To całkiem sporo w porównaniu do innych sieci sklepów spożywczych. Na jedną Biedronkę przypada 11 446 mieszkańców naszego kraju, z kolei na placówkę niemieckiego Lidla około 53,7 tys. osób.

Podobnym wskaźnikiem "zagęszczenia" placówkami może pochwalić się sieć sklepów osiedlowych ABC, której organizatorem jest Eurocash. Na jeden market ABC przypada około 4,4 tys. mieszkańców Polski.

W 1998 r. Żabka otworzyła siedem pierwszych eksperymentalnych sklepów w Poznaniu, czyli 1 punkt na ponad 5,4 mln Polaków. W ciągu dwudziestuczterech lat zagęszczenie sklepów zwiększyło się do czterocyfrowej liczby. Jeszcze w 2013 r. na jeden sklep przypadało nieco ponad 12,8 tys. mieszkańców Polski.

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Puławach zasugerował wykupienie sieci sklepów Żabka przez Polską Grupę Spożywczą. Informacji o możliwym przygotowaniu do takiego ruchu nie potwierdziło biuro prasowe firmy wskazując, że wypowiedź prezesa PiS "nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania".

DF