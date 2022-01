Jeden z najbogatszych Węgrów proponuje opozycji współpracę

/ Facebook

Jeden z najbogatszych Węgrów Gyoergy Gattyan zaproponował zjednoczonej opozycji współpracę przed wiosennymi wyborami parlamentarnymi, jeśli zgadzają się z proponowanymi przez niego punktami programu.

Gattyan, który pod koniec 2021 roku założył partię Ruch Rozwiązanie, w liście otwartym do partii zjednoczonej opozycji zapewnił, że jego celem jest „pewne i sprawne przeprowadzenie zmiany rządu, nie zaś jej opóźnianie lub utrudnianie”.

Wśród jego postulatów znalazło się przeobrażenie i cyfryzacja procedur przetargowych, podniesienie o 10 proc. zasadniczego wynagrodzenia osób pracujących w oświacie publicznej, co można by według niego osiągnąć kosztem wsparcia dla Kościołów, oraz otrzymanie przez wszystkich uczniów po 14. roku życia komputera umożliwiającego naukę zdalną,

Gattyan postuluje również wprowadzenie limitu 10 mld forintów (127 mln zł) na wydatki komunikacyjne i reklamowe organów państwowych i należących do państwa firm non profit, jak również wspieranie przez państwo mediów publicznych do sumy nieprzekraczającej przychodu netto telewizji prywatnych z poprzedniego roku.

Biznesmen dał opozycyjnym partiom termin do 17 stycznia na zainicjowanie rozmów w celu współpracy z jego Ruchem Rozwiązanie.

Według zestawienia "Forbesa" Gattyan zajmuje szóste miejsce wśród najbogatszych Węgrów z majątkiem prawie 254 mld forintów (710 mln euro). Jest właścicielem firmy Docler Group, działającej w sektorze IT i mediów.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska