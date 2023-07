Jeden z dodatków wzrośnie o 1000 zł. Kto może liczyć na podwyżkę?

O 1000 zł brutto więcej otrzymają co miesiąc działacze opozycji antykomunistycznej. W dodatku kwota ta będzie podlegać corocznej waloryzacji. Wszystko to dzięki przyjętej w ubiegłym tygodniu nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Przyjęta właśnie nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza m.in. zmiany, które podnoszą świadczenie wypłacane byłym działaczom opozycji demokratycznej z czasów PRL oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych. Dzięki temu będą one otrzymywały świadczenie równe wysokości najniższej emerytury na dany rok, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto - podała Interia Biznes.

Zmiana przepisów oznacza podwyżkę o ponad 1000 złotych brutto, ponieważ obecnie byli opozycjoniści otrzymują 565,67 zł brutto miesięcznie. Jednocześnie powiązanie wypłacanego świadczenia z wysokością najniższej emerytury oznacza, że będzie ono podlegać corocznej waloryzacji.

Świadczenie wypłacane od 2015 r.

Świadczenie dla byłych opozycjonistów zostało wprowadzone wraz z ustawą z marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Początkowo było ono uzależnione od wysokości emerytury i miało pomóc najbardziej potrzebującym. Natomiast w 2017 r. została wprowadzona nowelizacja, która wprowadzała bezterminowe świadczenie w wysokości 402 zł brutto miesięcznie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji. Z kolei od marca 2023 r. świadczenie wynosi 565,67 zł brutto miesięcznie.

Konieczny status opozycjonisty lub osoby represjonowanej

Aby ubiegać się o status byłego opozycjonisty lub osoby represjonowanej przez władze komunistyczne, trzeba m.in.: wykazać swoją co najmniej roczną działalność na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych lub wykazać co najmniej miesięczny pobyt w więzieniu wynikający z działalności wymierzonej we władze PRL.

Pod koniec 2021 r. liczba osób o statusie byłego opozycjonisty antykomunistycznego wynosiła 15 tysięcy. Nowelizacją przepisów zajmie się teraz Senat.