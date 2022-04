"Jeden telefon obcina cenę chleba". Włoscy piekarze mają sposób na podwyżki

fot. Dorosh / / Shutterstock

Piekarze w Mediolanie proszą swych klientów o to, by zamawiali u nich chleb w przeddzień zakupu lub na cały tydzień. W ten sposób chcą zapewnić stałe ceny pieczywa w okresie ich wzrostu z powodu wojny na Ukrainie, a sobie planowanie wypieku i przez to oszczędzanie produktów i energii.

"Jeden telefon obcina cenę chleba" - to hasło kampanii zainaugurowanej przez związek rzemieślników ze stolicy Lombardii. Argumentują oni, że proponowane przez nich planowanie zakupów będzie zarówno chronić klientów przed podwyżkami, jak i samych właścicieli piekarń, których najbardziej dotyka stały wzrost cen mąki i innych produktów, a także prądu.

"Chcemy zagwarantować cenę chleba, która będzie do przyjęcia dla konsumentów. Jedyną możliwością jest obniżenie kosztów produkcji, które wzrosły co najmniej dwukrotnie" - wyjaśnił Stefano Fugazza ze związku rzemieślników, właściciel piekarni prowadzonej od trzech pokoleń. Dodał: "planując sprzedaż, unikniemy marnowania mąki i będziemy mogli wcześniej wyłączyć piece”.

