Jeden rozmiar bagażu podręcznego i brak ukrytych opłat. PE bierze się za linie lotnicze

Kremlowski przewoźnik oferuje innym liniom wycofane samoloty. Niektóre mają 20 lat Rządowe przedsiębiorstwo Rossija obsługujące podróże rosyjskich oficjeli proponuje pasażerskim liniom lotniczym, by kupiły od niego samoloty Tu-214 przygotowane do spisania ze stanu; niektóre z tych maszyn mają ponad 20 lat - podał portal The Moscow Times.