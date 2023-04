Jawność wynagrodzeń. 7 na 10 respondentów popiera to rozwiązanie

Sztuczna inteligencja + pierwiastek ludzki. Czeka nas rozwój zupełnie nowych zawodów Większa innowacyjność i wzrost wydajności to główne zalety wprowadzania do firm sztucznej inteligencji. Choć jest wiele obaw, że spowoduje ona zmiany na rynku pracy, to przedsiębiorcy widzą tutaj również duży potencjał. Niektórzy już teraz poszukują osób, które specjalizują się w tej dziedzinie, a inni mają takie plany na niedaleką przyszłość.